Госстат назвал области с наибольшим ростом цен

Наибольший уровень инфляции в Украине в июле 2014 года по сравнению с июнем зафиксирован в Ривненской и Волынской областях, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По данным Госстата, в Ривненской области инфляция в июле по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,8%, в Волынской - 1,4%, в Черкасской - 1,1%.

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Наименьший показатель инфляции за этот период зафиксирован в Донецкой и Запорожской областях, где цены снизились на 0,2%.

Также сообщается, что данные по Луганской области, где зафиксирована инфляция на 0,1%, могут быть впоследствии уточнены.

Данные по оккупированным Автономной Республике Крым и г. Севастополю не приводятся.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине, без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, в июле по сравнению с июнем 2014 года замедлилась до 0,4%, в годовом выражении (против июля 2013 года) - ускорилась до 12,6%. С начала 2014 года к декабрю 2013 года инфляция в июле ускорилась до 12%.

Правительство прогнозирует инфляцию в стране по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в Украине в текущем году до 16%.