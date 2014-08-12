Кабмин решил защитить интересы Украины при разделе имущества бывшего СССР

Кабинет министров Украины намерен создать межведомственную группу по изучению возможных путей защиты интересов украинского государства в решении вопроса правопреемственности внешнего долга и активов бывшего СССР.

Этот вопрос внесен в повестку дня заседания правительства, запланированного на среду, 13 августа.

Вопрос защиты интересов Украины при разделе имущества бывшего СССР был поднят еще в марте текущего года. 16 марта на заседании Кабинета министров премьер-министр Арсений Яценюк поручил Министерству иностранных дел безотлагательно подготовить правовую позицию по защите национальных интересов Украины при разделе средств и имущества бывшего СССР.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины также намерен на ближайшем заседании в среду, 13 августа, утвердить план мероприятий по интеграции Украины с Европейским Союзом на 2014 год, а также рассмотреть ряд социальных вопросов, вопросов функционирования энергосистемы Украины, вопрос эмиссии облигаций международных финансовых организаций, а также утвердить порядок формирования финансового резерва для закрытия угледобывающих предприятий.

Также в числе вопросов к рассмотрению – проекты правительственных решений об организации контроля за качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции и продовольствия и об организации работы Государственной сельскохозяйственной инспекции.