Гривня обвалилась еще сильнее - 13.60 грн/долл.

Во вторник, 12 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до уровня 13,4500/13,6000 грн/долл. против 13,2000/13,5000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 17,9455/18,1500 грн/евро против 17,6160/18,0205 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3340/1,3385.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,3677/0,3819 грн/рубль против 0,3654/0,3741 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,1135 (+0,0660).

Напомним, председатель Верховной Рады Александр Турчинов пригласил на 16.00 в парламент главу Национального банка Валерию Гонтареву для доклада о ситуации на финансовом рынке Украины.

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Национальный банк в понедельник, 11 августа, в третий раз с начала месяца вышел на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 12,61/12,70 грн/долл. На прошлой неделе регулятор впервые после 3-месячного перерыва дважды выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями, чтобы укрепить гривню. В том числе, 5 августа НБУ выходил с котировками 11,93/12,26 грн/долл. и продал 69 млн долл., 8 августа – с котировками 12,45/12,60 грн/долл., продав 31,450 млн долл. и купив 35 млн долл.

По информации на сайте НБУ, регулятор не собирается отходить от политики гибкого курсообразования и объясняет давление на обменный курс реакцией рынка на военный конфликт на востоке Украины, в то время как макроэкономические основания для существенных курсовых колебаний отсутствуют.

Как заявила глава НБУ Валерия Гонтарева на встрече с журналистами 8 августа, регулятор обладает необходимым запасом прочности в виде резервов, чтобы успокоить валютный рынок, но в случае необходимости может применить административные меры его регулирования.

В настоящее время действует ряд административных ограничений НБУ на валютном рынке, в том числе обязательная продажа 50% валютной выручки, контроль сроков экспортно-импортных расчетов, а также ряд ограничений по валютным переводам и выдаче наличной валюты с банковских счетов.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 12,9200/13,2000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 17,2990/17,6780 грн/евро, к российскому рублю - 0,3567/0,3654 грн/рубль.