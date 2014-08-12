Порошенко в письме к Яценюку требует срочно помочь украинскому бизнесу

«Обращаю Ваше внимание на необходимость скорейшего начала Правительством реальных процессов дерегуляции в государстве», - отметил глава государства в письме к премьер-министру Украины Арсению Яценюку, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

«Учитывая важность формирования и реализации согласованной государственной дерегуляционной политики в Украине, затягивание с началом реформ в этой сфере недопустимо. Настоятельно прошу в пределах компетенции принять безотлагательные комплексные меры, направленные на существенное упрощение условий для ведения бизнеса в Украине», - отметил президент.

"В частности, Кабинет министров должен существенно уменьшить количество регуляторных органов, сократить количество проверок субъектов хозяйственной деятельности, упразднить разрешительные, лицензионные и другие документы, которые создают излишние регуляторные барьеры для ведения бизнеса в Украине", - заявил Порошенко.

Особое внимание глава государства обратил на вопрос создания благоприятной инвестиционной среды и надлежащих условий для субъектов малого и среднего бизнеса.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках подготовки реформы налогового законодательства предложило правительству в качестве базовой концепции реформ сокращение количества налогов до восьми, а также снижение ставок ряда налогов, в том числе налога на добавленную стоимость – до 17%.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил разработать новую редакцию Налогового кодекса и внедрить в Украине к 2016 году новую упрощенную систему налогообложения, которая в первую очередь будет предполагать сокращение базовых налогов до восьми. По словам главы правительства, выполнение этой задачи даст возможность упростить процедуру администрирования сбора налогов, искоренить коррупцию в налоговой сфере и дать возможность предпринимателям работать в прозрачных и понятных условиях.

Концепцию налоговой реформы также разрабатывает Министерство финансов Украины. Для этого в Минфине в апреле текущего года были созданы 9 рабочих групп, которые в дальнейшем должны внести свои предложения относительно новой редакции Налогового кодекса.