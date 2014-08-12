НБУ готов внедрить жесткие административные меры на валютном рынке на время АТО

Национальный банк Украины готов внедрить жесткие административные меры к участникам валютного рынка на время проведения антитеррористической операции на востоке страны.

Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, выступая в парламенте.

«Национальный банк будет делать все возможное, чтобы стабилизировать курс на его сбалансированном уровне. Поэтому, если рыночные механизмы, которыми сегодня оперирует Национальный банк, не сработают, то Национальный банк предложит рынку довольно жесткие административные меры на время ведения антитеррористической операции. Но я как глава Национального банка искренне поддерживаю рыночные методы», - сказал Гонтарева.

Глава НБУ отметила, что если бы она была свободна от всех обязательств по программе с МВФ, то возможно, что такие меры уже были бы введены. «Возможно, это было бы необходимо сделать еще в конце минувшей недели. Но мы направили их МВФ, и нам нужно время для обсуждения», – пояснила она.

Среди таких мер, по словам Гонтаревой, повышение нормы обязательно продажи валютной выручки экспортерами до 100% с 50%, установленных в настоящее время.

«Могу вас уверить, что экспортеры продают от 70 до 100% выручки. Я даже обсуждала с банкирами, зачем нам обязательная продажа 50% валютной выручки, если наши экспортёры продают 100%. Но сегодня, когда мы обсуждаем с Международным валютным фондом вопрос улучшения ситуации, мы и этот вопрос рассматриваем», - рассказала она.

Читайте такжеНацбанк официально обвалил гривню до 13,13 за доллар

Как сообщал УНИАН, сегодня к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до уровня 13,4500/13,6000.