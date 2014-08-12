Глава Нацбанка объяснила падение гривни военными действиями и паникой

Военные действия на востоке Украины, а также паника, в том числе среди банкиров, существенно ухудшает ситуацию на валютном рынке и разбалансирует ситуацию.

Такое мнение высказала глава Национального банка Валерия Гонтарева, выступая в парламенте.

Она также отметила, что дополнительными негативным фактором для гривни в настоящее время является разбалансированность макропоказателей экономики Украины и ожидание эффекта введения санкций в отношении российских компаний.

«Вчера вечером несколько ведущих банкиров мне звонили и заявляли, что война с Россией уже началась, и российский конвой уже на территории Украины. Но вы знаете, что это была гуманитарная миссия, которая еще не состоялась, все это провоцирует дополнительную нагрузку на курс гривни», - рассказала глава НБУ.

В то же время, Гонтарева считает, что экономических предпосылок для нынешнего курса гривни на уровне 13 грн за доллар нет. Сбалансированным курсом на сегодня, заявила она, является 11,50-11,90 грн за доллар. Однако Нацбанк не готов тратить валютные резервы на поддержку такого курса, добавила Гонтарева.

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«Никаких экономических факторов для курса 13-13,5 не существует, это только панические настроения. Курс очень отошел от своего сбалансированного уровня. Даже принимая во внимание военные действия, сбалансированный курс на сегодня остается на уровне 11,5-11,9 грн за доллар», - подчеркнула она.

По словам Гонтаревой, Нацбанк за последние 7 дней уже продал на межбанковском валютном рынке 150 млн долл.

«Национальный банк за последние 7 дней уже трижды выходил на валютный рынок с продажей валюты для поддержки стабильности валютного рынка. Национальный банк проводил интервенции не по фиксированному курсу, а по рыночному, и сглаживал паническое поведение участников рынка. Национальный банк продал на рынке 150 млн долл. за последние 7 дней и планирует принимать активное участие в валютном рынке и в дальнейшем», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, НБУ во вторник, 12 августа, понизил официальный курс гривни к доллару до 13,13.

Кроме того, сегодня к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни по отношению к доллару понизились до уровня 13,45/13,60.