Рада приняла закон о создании свободной экономической зоны Крыма

Верховная Рада Украины приняла закон о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины (№ 4032а).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 227 народных депутатов из 332, зарегистрированных в сессионном зале.

Это специальный закон, которым определяются особенности осуществления экономической деятельности на временно оккупированной части территории Украины. Согласно статье 13 Закона “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины”, создается свободная экономическая зона Крыма (СЭЗ), а также регулируются другие аспекты правовых отношений между физическими и юридическими лицами с местонахождением на временно оккупированной территории и за ее границами.

СЭЗ Крыма вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Граница СЭЗ Крыма совпадает с сухопутной административной границей между Крымом и остальной территорией Украины.

Территория СЭЗ Крыма не распространяется на исключительную морскую экономическую зону Украины, определенную таковой в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву и Дополнительного соглашения об осуществлении части XI такой конвенции, которые, соответственно, вступили в действие 16 ноября 1996 года и 28 июля 1998 года, а именно на: территориальное море Украины и прилегающие зоны; проливы, которые используются для международного судоходства; континентальный шельф; открытое море; режим островов и международный район морского дна, а также на воздушное пространство над Крымом, определенное таковым в соответствии с Конвенцией гражданской авиации (Чикагской конвенцией) от 7 декабря 1944 года.

На территорию СЭЗ Крыма распространяются нормы Договора по открытому небу, ратифицированного законом Украины № 1509–14 от 2 марта 2000 года.

СЭЗ Крыма вводится на 10 полных календарных лет, начиная с даты вступления в силу данного закона.

Таможенные формальности, связанные с перемещением товаров, транспортных средств коммерческого назначения и граждан через административную границу СЭЗ Крыма осуществляется в зонах таможенного контроля, расположенных в местах, определенных в статье 329 Таможенного кодекса Украины.

На территории СЭЗ Крыма не взимаются общегосударственные налоги и сборы, определенные в статье 9 раздела I “Общие положения” Налогового кодекса Украины, и сборы на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций, предусмотренных Законом «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование».

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Физические лица, которые пересекают административную границу СЭЗ Крыма, подпадают под нормы раздела XII “Особенности пропуска и налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины гражданами” Таможенного кодекса Украины с учетом положений статьи 9 данного закона относительно перемещения валютных ценностей.

Граждане Украины при пересечении административной границы СЭЗ Крыма, руководствуясь нормами Закона “О свободе перемещения и свободном выборе местожительства в Украине”, имеют право:

а) пересечь административную границу при условии предъявления любого документа, определенного в статье 5 Закона “О гражданстве Украины” или в статье 2 Закона “О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины”;

б) пересечь административную границу из-за пределов (за пределы) государственной границы Украины при условии предъявления любого из документов, определенных в статье 2 Закона “О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины”.

Украина гарантирует защиту имущественных и неимущественных прав физических и юридических лиц на территории СЭЗ Крыма по закону Украины, в том числе относительно защиты иностранных инвестиций.

Государственные гарантии по внутренним и внешним местным заимствованиям (ссудам) Автономной Республики Крым и Севастополя, а также лиц, которые имеют местонахождение (проживание, пребывание) на их территории, не предоставляются.

На физических лиц, которые проживают (находятся) на территории СЭЗ Крыма и имеют гражданство иностранного государства или являются лицами без гражданства, не распространяются государственные гарантии (льготы, пособия), установленные законами “О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины”, “О государственной помощи семьям с детьми” и другими законами Украины.

На территории СЭЗ Крыма может применяться мультивалютный режим, по которому в оплату стоимости товара (услуги, работы), продаваемых (предоставляемых) в пределах СЭЗ Крыма, принимается как гривня, так и валюты иностранных стран, включенные Национальным банком Украины в 1–2 группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов.

Любые безналичные платежи (переводы) с территории СЭЗ Крыма на другую территорию Украины или с другой территории Украины на территорию СЭЗ Крыма осуществляются исключительно в гривне или в свободно-конвертируемой валюте. Особенности режима таких платежей (переводов) устанавливаются Нацбанком.

Физические лица имеют право ввезти на территорию СЭЗ Крыма или вывезти из нее на другую территорию Украины наличные средства или банковские металлы на сумму, установленную НБУ согласно декрету Кабинета министров “О системе валютного регулирования и валютного контроля” и в соответствии с требованиями Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

На граждан Украины, которые постоянно или временно проживают на территории СЭЗ Крыма и/или находятся в трудовых отношениях с работодателем, имеющим местонахождение на территории СЭЗ Крыма, распространяются положения конвенций Международной организации труда (МОТ ООН), ратифицированных Украиной, принципы трехсторонней декларации МОТ ООН о многонациональных предприятиях и социальной политике, а также другого законодательства Украины о труде.

На территории СЭЗ Крыма:

а) гарантируется свободная деятельность профсоюзов и право на забастовку по закону “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности”. Профсоюз, который распространяет свою деятельность на территорию СЭЗ Крыма, может быть созданным (его руководящие органы размещены) также за пределами территории СЭЗ Крыма;

б) действуют нормы законов “О порядке решения коллективных трудовых споров (конфликтов)”; “Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности” (с учетом того, что организация работодателей (объединение работодателей) может быть созданной (руководящие органы размещены) за пределами территории СЭЗ Крыма); “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.

Объекты права частной, государственной и коммунальной собственности, расположенные (находящиеся) на временно оккупированной территории Украины, остаются в собственности лиц, которые имели такие объекты в собственности (пользовании) на начало временной оккупации.

Любой гражданин считается принудительно перемещенным лицом, если на начало временной оккупации он имел зарегистрированное место проживания на территории Крыма или Севастополя, и депортируется (принудительно направляется, вывозится) за пределы временной оккупированной территории или не может вернуться в местожительство таковой по решению соответствующих органов страны-оккупанта.

Принудительно перемещенное лицо:

а) получает одноразовую субсидию, которая состоит из компенсации фактически понесенных расходов на эвакуацию с временно оккупированной территории и средств на начальное обустройство. Порядок расчета такой субсидии, ее состав и сроки предоставления определяются Кабинетом министров Украины;

б) имеет право на бесплатное размещение (обучение) в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях на другой территории Украины. Порядок такого размещения (обучения) определяется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере образования;

в) освобождается от платы за общежитие в случае вступления в высшие учебные заведения, а также в аспирантуру или докторантуру на другой территории Украины;

г) закрепляется за соответствующими заведениями здравоохранения и получает безвозмездно медицинскую помощь и медицинское обслуживание;

г) подпадает под действие норм законодательства Украины относительно правового статуса лиц, которые вынужденно покинули местожительства в результате временной оккупации Крыма и Севастополя.

В заключительных положениях отмечается, что Закон “О специальном режиме инвестиционной деятельности на территориях приоритетного развития и специальной экономической зоне “Порт Крым” в Автономной Республике Крым” теряет действие.

Закон “О запрещении игорного бизнеса в Украине” не распространяется на территорию СЭЗ Крыма.