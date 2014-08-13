Россия исчерпала все возможности торгового давления на Украину - аналитик

Россия своими действиями исчерпала все возможные методы торгового давления на Украину, поэтому введение санкций с украинской стороны не приведет к ощутимым встречным шагам.Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал директор Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Олег Устенко.

«Те санкции, которые мы вводим, они должны были быть сделаны давно, но не стоит думать, что может быть дополнительный негативный эффект с той стороны границы. Если вы посмотрите на наш экспорт, который был в Россию первые 5 месяцев года – он и так уже снизился на 25%», - заявил Устенко.

«Я думаю, что самый сильный удар, если говорить в деньгах, - он и так уже был нанесен - это минус 25% нашего экспорта туда, при том, что они занимали четверть нашего экспорта. Удар с их стороны был по нам нанесен», - добавил он.

Эксперт отметил, что такое падение экспорта обусловлено противоправными действиями России, которая нарушила нормы свободной торговли в рамках Всемирной торговой организации.

«Их меры по отношению к нам неправильные, противоречащие нормам ВТО, совершенно странные, они и так уже были введены. Ожидать, что может быть еще больший удар? Да, я думаю, что наверное может. Но в самом плохом сценарии говорили, что Украина может лишиться около 25% экспорта в РФ. Мы его уже лишились», - сказал Устенко.

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Как сообщал УНИАН, 8 августа Кабмин передал на рассмотрение СНБО фамилии 172 физических лиц, граждан Российской Федерации и граждан других стран, которые финансируют терроризм, поддерживали аннексию Крыма и покушаются на территориальную целостность украинского государства. Также для введения санкций передаются 65 юридических лиц, преимущественно российские резиденты, которые поддерживают и финансируют терроризм и имеют прямое отношение к совершению преступлений на территории Украины.

Справка УНИАН. Российская Федерация традиционно является крупнейшим потребителем украинских товаров, хотя ее доля в отечественном экспорте неуклонно снижается, что обусловлено введением административных ограничений российскими властями. Так, в мае текущего года поставки в эту страну сократились на 28,5% по сравнению с маем прошлого - до 960 млн долл, что составило 19% украинского экспорта.