ВВП Японии демонстрирует рекордное падение за трехлетний период

ВВП Японии с апреля по июнь (I квартал финансового года) понизился на 6,8% в годовом измерении. По сравнению с январем-мартом ВВП снизился на 1,7%, сообщают "Ведомости" со ссылкой на правительство Японии.

Читайте такжеГосдолг Японии достиг рекорда - $10,2 триллионаСокращение ВВП в погодовом исчислении оказалось самым резким после землетрясения и цунами 2011 года, которое стало существенным потрясением для японской экономики. Причиной нынешнего сокращения показателя стало падение потребительского спроса в Японии на фоне повышения с 1 апреля налога с операций купли-продажи с 5 до 8%.

С апреля по июнь потребительская активность в стране сократилась на 5%. Одновременно с этим на 0,4% в годовом исчислении упал и японский экспорт, который также составляет значительную часть ВВП Японии.

Читайте такжеУкраина и Япония подписали меморандум об энергетическом сотрудничествеПравительство решило повысить потребительский налог в качестве одной из мер для реформирования национальной системы социального обеспечения, а также для остановки роста гигантского государственного долга страны, который к настоящему времени уже более чем вдвое превысил ее ВВП. Ранее японские власти предупредили, что повышение налога приведет к временному падению потребительской активности и замедлению роста национальной экономики. Тем не менее правительственные эксперты высказывают уверенность, что этот спад будет преодолен уже в ближайшее время.

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