Standard & Poor’s повысило прогноз рейтинга "ПриватБанка"

Одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Standard & Poor’s повысило прогноз по рейтингам "ПриватБанка" с “негативного” до “стабильного”.

Также Standard & Poor’s оценило характеристики собственной кредитоспособности банка (SACP) на уровне «b», что на 2 позиции выше суверенного рейтинга страны.

Как говорится в сообщении агентства, рейтинги "ПриватБанка" отражают его «сильную» бизнес-позицию и «адекватную» позицию по риску, «средние» показатели фондирования и «умеренные» показатели ликвидности. Рейтинги также отражают лидирующее положение банка в банковском секторе Украины и Восточной Европы, более высокое (в сравнении со средним по банковской системе уровнем) качество активов и более низкую (в сравнении с сопоставимыми банками) концентрацию на отдельных контрагентах.

S&P отмечает, что "ПриватБанк" сможет сохранить лидирующее положение в банковском секторе Украины в сложных условиях ведения деятельности благодаря более консервативной стратегии развития и более развитой системе риск-менеджмента, чем в среднем по банковскому сектору. Также "ПриватБанк" придерживается консервативной политики формирования резервов, что должно оказывать позитивное влияние на его показатели.

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Уровень долгосрочного кредитного рейтинга "ПриватБанка" “ССС” по методологии Standard & Poor’s сдерживается уровнем суверенного кредитного рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" обслуживает 14,6 миллиона индивидуальных клиентов и 334 тысячи корпоративных клиентов. По данным на 1 июля 2014 года, активы банка составляют 204,199 млрд грн, регулятивный капитал 20,8 млрд грн, чистая прибыль банка за первое полугодие 2014 года – 387,2 млн грн. В региональной сети банка работает 2 882 отделений, 7 592 банкоматов, 11 647 терминалов самообслуживания.

В 2014 году "ПриватБанк" сохранил за собой восьмую позицию по размеру капитала в ТОП-10 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы, который ежегодно публикует британский журнал The Banker в рамках глобального рейтинга ТОП-1000 мировых банков.