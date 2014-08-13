В Беларуси придумали, как приструнить коррупционеров

В Беларуси у госслужащих планируют изымать имущество, стоимость которого превышает доход, полученный из законных источников. Это предусмотрено проектом закона "О борьбе с коррупцией", который вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, ежегодно декларировать доходы и имущество должны будут не только должностные лица, занимающие ответственное положение, и лица, поступившие на госслужбу путем избрания, но и совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство их супруг (супруга), несовершеннолетние дети и близкие родственники. Если в ходе проверки деклараций установлено явное превышение стоимости имущества и иных расходов за период, когда должностные лица занимали соответствующие посты, но не более чем за 10 лет, над доходами, которые получены из законных источников, в таком случае имущество может быть по иску прокурора безвозмездно изъято, взыскано по решению суда в доход государства или взыскана стоимость такого имущества.

Читайте такжеПорошенко обсудил с Лукашенко снятие барьеров в торговлеПосле выявления факта явного превышения стоимости имущества и иных расходов над доходами должностное лицо обязано предоставить письменное объяснение об источниках доходов, за счет которых приобретено имущество. "Если лица отказываются либо не могут объяснить источники таких доходов, им предлагается добровольно передать в доход государства имущество на сумму, явно превышающую подтвержденный доход, или выплатить его стоимость и сумму иных расходов, явно превышающих подтвержденные доходы", - говорится в проекте закона.

Читайте такжеБеларусь и Казахстан отказались поддержать запрет России на импорт из ЕСИнформация о фактах, которые должностные лица отказываются или не могут объяснить, направляется в органы прокуратуры по месту их жительства (службы). Далее решается вопрос о наличии оснований для организации и проведения проверки в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом.

Читайте такжеЛукашенко предложил Украине помощь нефтепродуктами При этом в проекте закона уточняется, что явным превышением стоимости имущества и иных расходов над доходами, полученными из законных источников, признается превышение, составляющее не менее 25% от доходов, которые получены из законных источников.