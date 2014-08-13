Доллар на межбанке поднялся до 13,65 грн

10:23, 13 августа 2014
Финансы
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Гривня продолжает сдавать позиции на межбанковском рынке.

Доллар подорожал еще на 5 копеек / Фото УНИАН

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – до 13,0000/13,6500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 17,3675/18,2400. 

Цены на российскую валюту поднялись до 0,3589/0,3773.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк во вторник, 12 августа, понизил официальный курс гривни к доллару до 13,13.

Кроме того, вчера к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни по отношению к доллару понизились до уровня 13,45/13,60. 

НБУ во вторник на рынок не выходил. 

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