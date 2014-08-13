Оккупанты Крыма признали, что долго сдерживать цены им не удастся

Власти оккупированного Росией Крыма сдерживают рост цен на полуострове, но экономика возьмет свое.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил нелегитимный глава Минкрыма Олег Савельев, передают "Новости Крыма".

«Делается очень многое, но экономика все равно будет брать свое, и через какое-то время цены между Крымом и Краснодарским краем и ближайшими соседями практически выровняются», – отметил он.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму нарастает угроза продовольственного коллапсаСавельев сообщил, что на сегодняшний день цены на основную массу продуктов первой необходимости в оккупированном Крыму держатся на низком уровне. «Примерно в два раза, а иногда и в четыре ниже, чем у соседей в РФ, и конечно же, это во многом благодаря действиям и действиям крымских властей, которые контролируют уровень цен по товарам первой необходимости», – сказал он.

Читайте такжеОккупационные власти не пускают жителей Крыма домойТем не менее, все меры по сдерживанию цен Савельев назвал временными. «Это временные меры, и через какое-то время уровень цен в остальной части России и на Крымском полуострове сравняется», – сказал он.