Доллар снизился сразу на 50 копеек - до 13,15 грн

В среду, 13 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,0000/13,6500, к 12:00 цены снизились до 12,9000/13,1500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 17,3675/18,2400, к 12:00 цены ушли вниз до 17,2145/17,5520.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3589/0,3773, к 12:00 цены упали до 0,3554/0,3627.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк во вторник, 12 августа, понизил официальный курс гривни к доллару до 13,13.

Кроме того, вчера к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни по отношению к доллару понизились до уровня 13,45/13,60.

НБУ во вторник на рынок не выходил.