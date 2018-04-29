Кто обвалил гривню

Валютный рынок после относительной стабилизации снова лихорадит. 13 августа на открытии торгов доллар обновил исторический максимум за четыре последних месяца, подорожав до 13,45/13,65 грн/долл., или более чем на 1,5 гривни за считанные дни. Обновил исторический максимум и НБУ, установив вслед за рынком официальный курс гривни на уровне 13,1393 грн/долл. и признав девальвацию нацвалюты с начала года на 64%.

Национальный банк после 3-месячного перерыва трижды за последнюю неделю выходил на межбанковский рынок с интервенциями. Регулятор потратил на поддержку гривни 150 млн долл., начал с курса 11,93/12,26 грн/долл. и докатился до 12,61/12,70 грн/долл. Помимо денежных, НБУ заполонил информационное пространство «словесными интервенциями», что ситуация на рынке временная и под жестким контролем.

НБУ назвал массу причин для девальвации. В конце июля это был распад парламентской коалиции, провал правительственных законопроектов в Верховной Раде, необходимых для получения второго транша Международного валютного фонда и возможная отставка премьер-министра Арсения Яценюка. Рада взяла себя в руки и снова голосует, законы для МВФ приняты, премьер увольняться передумал, а гривня продолжала падать. И регулятор назвал другие причины девальвации.

Как заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, выступая в парламенте 12 августа, в падении гривни виновны военные действия и паника на рынке, а также негативные ожидания бизнеса по причине санкций в отношении российских компаний. «Я скажу вам, в какие сроки мы стабилизируем курс, когда вы мне скажете, в какие сроки мы закончим войну. Потому что война, это и есть тот разрушитель, который мешает всему», - заявила она и подчеркнула, что экономических предпосылок падения гривни нет, а сбалансированный курс на сегодня составляет 11,5-11,9 грн за доллар.

Эксперты согласны с главой НБУ, но только отчасти, отмечая помимо военного фактора действия спекулянтов и самого регулятора.

Кто виноват

Исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Дмитрий Боярчук объяснил очередную панику на валютном рынке непредсказуемостью Нацбанка. «НБУ вышел с интервенциями - и на этом спасибо. Но не нужно выскакивать время от времени, как «черт из табакерки», нужно ввести четкое правило, когда эти интервенции будут автоматически включаться, и сделать инструменты хеджирования валютных рисков. Нужна прозрачность и предсказуемость поведения регулятора», - считает он. Эксперт напомнил, что с переходом к гибкому курсу цена валюты будет меняться постоянно, но это не значит, что гривня все время будет падать.

Экс-заместитель главы НБУ Сергей Яременко тоже обвинил в дестабилизации валютного рынка НБУ. «Я считаю, что в течение прошлой и позапрошлой недели Нацбанк, участвуя в валютном рынке, показал тренд. То есть, он выкупал деньги, не продавая и показывал, что ниже 12 опускаться нельзя», - отметил эксперт. По его словам, такие действия регулятора стали для участников рынка сигналом, что гривня уже не укрепится, а будет постепенно девальвировать. «После таких действий НБУ рынку стало понятно, что цифра 12 не снизится, и рынок начал искать верхнюю планку», - пояснил он.

Глава правления «Украинской межбанковской валютной биржи» Анатолий Гулей объяснил нынешнее состояние валютного рынка действиями спекулянтов. «Курс 13,80 грн/долл. ничем не обоснован. Одни только спекулятивные желания. Маленькие банки не могут купить валюту. Большие банки пытаются спекулировать на этих маленьких, речь идет о каких-то небольших суммах: 1, 2, 5 тысяч долларов. Для маленького банка и для клиента маленького банка это - не такая существенная разница: какая сумма, по какой цене. Если бы эти торги были в пределах 1 миллиарда или 1,5 миллиарда, то, конечно, такого огромного спреда не было бы», - написал эксперт на своей странице в социальной сети Facebook.

Управляющий партнер компании «Капитал Таймс» Эрик Найман также обвинил в дестабилизации валютного рынка спекулянтов, но не исключил существенное влияние военного фактора. «Это (девальвация – ред.) выгодно спекулянтам и иностранным инвесторам. Когда девальвация остановится - вопрос к НБУ, он должен остановить спекулянтов, и вопрос к руководству антитеррористической операции, которая вернет спокойствие в Украину», - сказал он. По мнению эксперта, пока ситуация не вышла из-под контроля НБУ, и маловероятно, что регулятор обесценивает гривню сознательно.

Эксперты сошлись во мнении, что при устранении спекулянтов можно ожидать укрепления гривни, и рекомендовали Нацбанку срочно предпринять шаги в этом направлении.

Что делать

Глава НБУ неоднократно заявляла, что регулятор не отступит от политики гибкого курса и не будет проводить масштабные интервенции в поддержку гривни. Прежде всего, это будет нарушением договоренностей с МВФ, на данный момент единственным серьезным кредитором Украины. Между тем, мизерные интервенции НБУ последних дней, судя по всему, только раззадорили рынок, поскольку с начала их проведения падение гривни ускорилось, а после прекращения – несколько замедлилось. Рынок настойчиво намекает регулятору на необходимость административных ограничений.

Нацбанк, согласно неоднократным заявлениям, к жестким мерам готов. «Если рыночные механизмы не сработают, Национальный банк предложит рынку довольно жесткие административные меры на время ведения антитеррористической операции. Но я как глава Национального банка искренне поддерживаю рыночные методы», - сказала Гонтарева, выступая на заседании парламента. Впрочем, эти угрозы НБУ тиражируются на его сайте и СМИ уже почти неделю. Глава Нацбанка объясняет промедление с введением обещанных административных мер обязательствами перед МВФ, который идеи регулятора пока не одобрил.

Среди предполагаемых мер, по словам Гонтаревой, может быть повышение нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 100% с 50%, действующих в настоящее время. Но как отметила глава НБУ, экспортеры и так продают от 70% до 100% выручки по своей воле, и это может не сработать. Помимо обязательной продажи, сейчас уже действуют 90-дневный контроль сроков экспортно-импортных расчетов и ряд ограничений по валютным переводам граждан и по выдаче наличной валюты с банковских счетов. Но и это рынок не успокаивает, то есть, нужно что-то более действенное.

Участники рынка сообщили, что вечером 12 августа Нацбанк разослал письмо всем украинским банкам с требованием проводить сделки купли-продажи валюты строго в первой половине дня. «НБУ, используя свое право и во избежание искажения курса валют, потребовал от всех финучреждений проводить валютные сделки до установки официального курса валют НБУ – 14:00», - говорится в письме регулятора. Безусловно, эта мера окажет некоторый положительный эффект. Но маловероятно, что он будет длительным - уже на второй день нового режима работы и банки, и покупатели валюты привыкнут к нему.

Помочь валютному рынку могут уже давно лоббируемые банкирами изменения в Гражданский кодекс, предполагающие запрет для граждан забирать из банков свои депозиты досрочно, если в договоре установлен четный срок возврата денег. Банкиры называют основным фактором давления на рынок именно отток валютных вкладов и, учитывая статистику по вкладам населения, эта версия близка к истине. По словам Гонтаревой, Нацбанк готов отказаться от всех ограничений по изъятию депозитов, если такие изменения в ГК будут приняты. Так что их одобрение в парламенте вполне возможно.

Иными словами, инструменты для стабилизации рынка есть, и некоторые из них доступны НБУ без МВФ и депутатов, о чем свидетельствует история.

Уроки истории

Волнения на валютном рынке Украины повторяются с периодичностью раз в квартал, что, по мнению экспертов, может быть связано с покупкой валюты «Нафтогазом» для расчетов за газ. Просто рынок быстро забывает истории, даже недавние.

К примеру, 11 апреля текущего года гривня на межбанке обвалилась даже больше, чем в августе, до 13,40/13,80 грн/долл. Национальный банк, в то время под руководством Степана Кубива, временно отключил 14 банков от системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке и начал в них проверки. При этом Кубив заявлял, что при выявлении нарушений «виновные» банки могут быть лишены лицензии. «Героев» будет знать вся Украина», – сказал он. Регулятор обошелся без интервенций, а курс в течение нескольких дней откатился до 11,35 грн/долл.

«Метод Кубива» однозначно сработал, и почему регулятор не использует его сейчас, остается загадкой. Причем экс-глава НБУ регулярно отключал по несколько спекулянтов без троекратного предупреждения, не давая им ни единого шанса заработать и раскачать рынок. Возможно, это и есть та административная мера, с которой нужно начинать? Но пока Нацбанк работает в противоположном направлении, продолжая невольно или сознательно упрощать правила игры на валютном рынке.

«Метод Гонтаревой» – обещание либерализировать валютный рынок, о чем было сказано ею в первом заявлении после назначения. Еще это отмена нормы, позволяющей НБУ отключать банки от валютного межбанка. И недавняя отмена нормы, обязывающей банки хранить 20% обязательных резервов на отдельном счете в Нацбанка, что повысило ликвидность системы на 7 млрд грн. Гонтарева - представитель касты банкиров-международников, для которых «живой» рынок, подогреваемый спекулянтами, - норма. Но видимо, наш рынок еще не отошел от плановой экономики времен СССР и к такому прорыву просто не готов.

Надо отдать должное: глава НБУ в момент «публичной казни» в парламенте не бросалась заявлениями об отставке, как в свое время Арсений Петрович, который по сути и «закрутил спираль» на валютном рынке. В таком случае бы уже завтра доллар стоил бы все 20 гривен, ведь рынок очень «любит» кадровые перестановки в НБУ и в правительстве. На вопрос регионалки Анны Герман о готовности сложить полномочия, если рынок не стабилизируется, Гонтарева предложила принять такое решение Верховной Раде, если парламентарии посчитают ее некомпетентной. Но играть «в отставку» не стала, и это - поступок.

Что делать с валютным рынком, до конца не ясно. Но очевидно, что методично пугать рынок возможным введением жестких административных мер, тем самым подогревая настроения спекулянтов и панику населения, точно не стоит. Нужно принять обещанные жесткие административные меры. Причем предупреждать надо тихо, а наказывать – публично. Чтобы страна наконец-то узнала имена героев, способных раскачивать валютный рынок в это непростое время и, по сути, наживаться на подорожании импортных лекарств для раненых в ходе АТО украинских солдат.

Ольга Гордиенко (УНИАН)