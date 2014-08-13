Объем гривневых депозитов в банках практически не изменился

Общий объем депозитов в украинских банках в июле 2014 года в национальной валюте почти не изменился и составил 378,7 млрд грн, в иностранной валюте - снизился на 3%, до 22,7 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, с начала года общий объем депозитов в украинских банках снизился на 10,3% в гривне и на 26,2% в иностранной валюте.

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Объем депозитов юридических лиц в национальной валюте в июле вырос на 0,5% (с начала года – снизился на 6,9%) - до 157,2 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - снизился на 3,4% (с начала года - на 20,5%) - до 6,2 млрд долл.

Объем депозитов физических лиц в июле снизился в национальной валюте на 0,4% (с начала года - на 12,7%) - до 221,4 млрд грн., в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 2,9 % (с начала года - на 28,2%) - до 16,5 млрд долл.

Ставки по депозитам, привлеченным от физических и юридических лиц, в июле снизились до 11,68% с 12,96% в национальной валюте и до 6,51% с 6,97% в иностранной.

В июле произошло замедление темпов снижения остатков по кредитам в национальной валюте. За месяц они сократились на 0,6% по сравнению с 1,7% и 2,6% в мае и июне (с начала года - на 7,9%) - до 549,5 млрд грн., в том числе юридических лиц - на 0,6% (с начала года - на 8,4%) - до 435,0 млрд грн, физических лиц - на 0,6% (с начала года - на 5,9%) - до 114, 6 млрд грн.

Остатки по кредитам в иностранной валюте снизились (в долларовом эквиваленте) на 1,0% (с начала года - на 8,1%) - до 35,4 млрд долл., в том числе юридических лиц - на 0,9% (с начала года - на 6,2%) - до 28,3 млрд долл., физических лиц - на 1,4% (с начала года - на 15,1%) - до 7,1 млрд долл.

Ставки по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам, снизились до 16,24% с 16,94% в национальной валюте, в то время как в иностранной валюте незначительно выросли - до 8,76% с 8,71%.

Как сообщал УНИАН, общий объем депозитов в украинских банках в июне 2014 года в национальной валюте вырос на 0,1% - до 377,9 млрд грн, в иностранной валюте снизился на 4% - до 23,3 млрд долл.