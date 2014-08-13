Кабмин и Раду призывают не вводить акциз на розничную продажу подакцизных товаров

Профильные ассоциации обратились к премьер-министру Украины и депутатам Верховной Рады с призывом не вводить с 2015 года акциз на розничную продажу подакцизных товаров в размере 2% вместо сбора за виноградарство, садоводство и хмелеводство, так как это приведет к сокращению объемов продаж и росту теневого рынка. Об этом на пресс-конференции в среду заявил вице-президент Национальной организации розничной торговли (НОРТ) Николай Ганул.

«Наша ассоциация обратилась к премьер-министру, к главе Верховной Рады, к профильному комитету с тем, чтобы эту норму исключить из законопроекта, так как эта норма губительная для нашего сегмента», - сказал Ганул.

По словам вице-президента НОРТ, введение такого акциза, в первую очередь, негативно отразится на розничной торговле табачной продукцией, так как этот сегмент имеет низкомаржинальную доходность, а максимально допустимая цена такого товара ограничена.

«У нас есть такое понятие как МРЦ – максимально розничная цена, которая не позволяет рознице как-то регулировать и сохранять себя. … Поэтому розница подакцизная, что касается в частности табачной продукции, съест ту прибыль, какая у нее есть. Можно спрогнозировать переформатирование розницы в другое направление, а большая часть, скорее всего, будет закрыта», - отметил Ганул.

Также он считает, что введение дополнительного акциза в размере 2% вместо сбора за виноградарство, садоводство и хмелеводство отразится на теневом рынке подакцизных товаров, дав ему толчок для роста.

«Если мелкий предприниматель будет задумываться о том, как бы схимичить, как бы заработать, соответственно будет работать с контрабандной продукцией. Мы прогнозируем большой рост (теневого рынка – УНИАН), в разы», - сказал вице-президент НОРТ.

Он также отметил, что розничной торговлей преимущественно занимается мелкий и средний бизнес, который не имеет возможности отстаивать свои права в высших органах власти, потому инициативы часто принимаются без согласия предпринимателей.

Против введения такого акциза выступил и заместитель генерального директора ассоциации «Укртютюн» Григорий Синица, который считает, что такая инициатива негативно отразится на отрасли.

«Мы хотим официально обратиться к премьер-министру Украины, к главе бюджетного комитета, чтобы пересмотреть этот вопрос и не принимать эту норму», - отметил Синица.

Кроме того, представители других профильных ассоциаций, на продукцию которых может распространиться новая норма, высказались против введения данного акциза, в том числе, представители ассоциаций «Укрпиво», «Укрводка» и «Виноградари и виноделы Украины».

Как сообщал УНИАН, 8 августа в парламенте был зарегистрирован законопроект № 4435а «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (по бюджетной децентрализации)». В пояснительной записке предлагается ввести с 2015 года акциз на розничную продажу подакцизных товаров (пиво, алкоголь, табачную продукцию, нефтепродукты) по ставке 2% от стоимости реализованного товара вместо сбора за виноградарство, садоводство и хмелеводство, который будет поступать в местные бюджеты. Эта инициатива предложена с целью расширения существующей доходной базы местных бюджетов. Вместе с тем, в 2013 году для табачных изделий и нефтепродуктов уже произошло трехразовое увеличение акцизного налога.

Ранее эксперты уже заявляли, что дальнейшее повышение акцизов на табачные изделия может в долгосрочной перспективе привести к сокращению поступлений в государственный бюджет из-за сокращения потребления и расширения теневого рынка.