Дерегуляция экономики принесет Украине 161 млрд гривень

Комплекс мер по дерегуляции украинской экономики, концепцию которой разработала группа советников при Министерстве экономического развития и торговли, позволит стране получить дополнительно 161 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации концепции заявил руководитель группы Даниил Пасько.

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По его словам, эта сумма имеет три составляющих. «Первое – коррупционные потоки, которые возникают от конкретного регуляторного барьера. Второе – возможное сокращение государственных расходов, и третье – рост экономики», - заявил он.

По данным, которые были представлены журналистам, экономический эффект от роста ВВП составит около 85 млрд грн, сокращение коррупции принесет около 60 млрд грн. Кроме того, сокращение расходов из госбюджета позволит дополнительно сэкономить 16 млрд грн.

Пасько отметил, что концепция дерегуляции экономики предусматривает снятие излишних барьеров, которые государство создало для бизнеса, уменьшение количества лицензий, уменьшение количества процедур, снижение количества инспекций и проверяющих органов, упрощение всех процедур, упрощение администрирования налогов, снижение налогового давления.

«Мы получили более тысячи дерегуляционных инициатив, но потом мы их систематизировали и получили порядка 800 «болевых точек», которые превратились в дерегуляционные инициативы. Каждая инициатива – это отдельный проект, отдельный процесс изменения законодательства, это отдельные союзники и отдельные противники», - сказал он.

В частности, концепция дерегуляции предусматривает сокращение количества лицензий как минимум на 100, количество времени, которое бизнес тратит на получение разрешительных документов, - как минимум в два раза, а также сокращение количества налогов до 9 и упрощение администрирования этих налогов.

Кроме того, по мнению авторов концепции, необходимо сократить количество контрольных органов с 79 до 32, а их контролирующие функции сократить более чем на 40%. При этом предусматривается, что все украинское законодательство в сфере технического регулирования должно быть приведено к нормам ЕС.

Первый этап внедрения реформ, предусматривающий принятие первых 200 дерегуляционных инициатив, может быть внедрен в течение года при условии эффективной работы Верховной Рады.

«Большую часть дерегуляционных инициатив необходимо проводить через парламент, а на сегодня вы видите, как эффективно в парламенте принимаются необходимые для страны законы. Если парламент будет эффективно работать и мы получим поддержку – первый этап может быть завершен меньше чем за год», - подчеркнул Пасько.

Как сообщал УНИАН, 24 июля президент Украины Петр Порошенко создал Национальный совет реформ для обеспечения внедрения единой государственной политики в Украине. Совет будет работать как специальный консультативно-совещательный орган по вопросам стратегического планирования, согласования позиций относительно внедрения в стране единой государственной политики реформ и их реализации. Стратегия реформ для развития Украины до 2020 года должна быть разработана в течение трех месяцев, о чем заявил замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив, назначенный руководителем исполнительного комитета реформ. Среди приоритетных направлений стратегии Шимкив выделил антикоррупционные реформы, дерегуляцию предпринимательской деятельности, реформирование судебной и правовой системы Украины.

Ранее министр экономического развития и торговли Павел Шеремета объявил общую дерегуляцию национальной экономики одним из приоритетов правительства, а также заявил, что формирование регуляторной платформы, позволяющей Украине войти в первую десятку стран по легкости ведения бизнеса, является одной их ключевых задач Министерства экономического развития и торговли. При разработке законов по дерегуляции украинской экономики будет учитываться опыт ведущих стран рейтинга по легкости ведения бизнеса по версии Всемирного банка – Doing Business, таких как Грузия, Сингапур, Гонконг, Малайзия.