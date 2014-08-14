Доллар на межбанке снизился до 13,40 грн

В четверг, 14 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок до 12,9500/13,4000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вниз до 17,3005/17,9055.

Цены на российскую валюту снизились до 0,3590/0,3719.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 13 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,0000/13,6500, к 12:00 цены резко снизились до 12,9000/13,1500. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 13,0000/13,5000.

Нацбанк в среду на рынок не выходил.