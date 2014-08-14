Рада может переголосовать законопроект о свободной экономической зоне Крыма
ВР отправила на повторное второе чтение законопроект о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Крыма(№4032а).
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 259 народных депутатов из 323, зарегистрированных на заседании.
В частности, в начале пленарного заседания председатель ВР Александр Турчинов предложил переголосовать данный закон, который уже был принят во вторник, 12 августа, поскольку к нему обратились депутаты с заявлением о нарушении при его принятии, поскольку не было обеспечено персональное голосование по данному закону.
Читайте такжеСегодня ВР рассмотрит законопроекты о санкциях и люстрации (онлайн-трансляция)Однако повторное принятие поддержали лишь 160 нардепов. После этого Турчинов предложил отправить этот законопроект на повторное второе чтение. Эту инициативу поддержали 259 нардепов.