Рада может переголосовать законопроект о свободной экономической зоне Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 259 народных депутатов из 323, зарегистрированных на заседании.

В частности, в начале пленарного заседания председатель ВР Александр Турчинов предложил переголосовать данный закон, который уже был принят во вторник, 12 августа, поскольку к нему обратились депутаты с заявлением о нарушении при его принятии, поскольку не было обеспечено персональное голосование по данному закону.

Читайте такжеСегодня ВР рассмотрит законопроекты о санкциях и люстрации (онлайн-трансляция)Однако повторное принятие поддержали лишь 160 нардепов. После этого Турчинов предложил отправить этот законопроект на повторное второе чтение. Эту инициативу поддержали 259 нардепов.