США ужесточили правила внесения российских компаний в санкционный список

Министерство финансов США пересмотрело условия введения ограничительных мер против организаций, чьи владельцы попали в санкционные списки ведомства, передает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение сайта ведомства.

Теперь организация может быть включена в санкционный список, если фигурантам "черного списка" в общей сложности принадлежит в ней не менее 50%.

Читайте такжеСМИ: глава «Роснефти» Сечин просит о помощи из-за санкцийРанее санкции предусматривались в отношении лишь тех компаний, в которых участники санкционного списка по отдельности владеют как минимум 50-процентной долей.

Читайте такжеBloomberg: Проблемы в Таможенном союзе ПутинаПо условиям новой редакции ограничительных мер Минфина США, под санкции может попасть, в частности, страховая компания "СОГАЗ", более 50% которой суммарно владеют попавшие под санкции США банк "Россия" и Volga Group.

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