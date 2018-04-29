Налоговая реформа: бизнес не видит улучшений

Правительство Арсения Яценюка, назначенное в конце февраля 2014 года, определило налоговую реформу одним из первоочередных приоритетов работы. Так, уже в марте Кабмин упразднил Министерство доходов и сборов, признав его оплотом коррупции и «регулятором» серых схем уклонения от уплаты налогов, объем которых достигал 280-300 млрд грн при декларируемом показателе поступлений в бюджет на уровне 220-250 млрд грн в год. Теневые средства оседали в карманах чиновников разного ранга в виде «откатов» за возмещение НДС, использование налоговых ям и «конвертационных центров».

Следом за ликвидацией Миндоходов речь зашла и о новой редакции Налогового и Бюджетного кодексов. Ставилась задача сократить количество налогов, упростить их администрирование и реально наполнить региональные бюджеты посредством передачи целого набора платежей в ведение местных органов власти. Для реализации задуманного Кабмин принял решение создать правоприемницу Миндоходов – Государственную фискальную службу, и сформировал сразу три экспертные группы, занявшиеся налоговой реформой. Как результат – 6 августа правительство презентовало совместный экспертный труд.

Сокращение налогов: номинальное и реальное

Квинтэссенцию изменений премьер-министр Арсений Яценюк сформулировал образно: «В мире очень много экономических моделей. Экономическая модель, которая есть в Украине – это дать всем рыбу. Правда, рыбу протухшую и перемороженную, хек советского образца. Мы же предлагаем дать всем в руки удочки с хорошей катушкой и большим крючком, на который попадется большая и качественная рыба».

Ключевым посылом налоговой реформы стало сокращение количества налогов с 22 до 9. «Сегодня в Украине существует 22 обязательных платежа, 22 классических налога, которые платят украинские субъекты предпринимательства. Правительство предлагает из 22 налогов сделать только 9», - сообщил Яценюк.

Но чем больше он рассказывал, тем очевиднее становилось, скорее, номинальное сокращение платежей, нежели их реальная ликвидация. По факту Кабмин упразднил лишь сборы за некоторые виды предпринимательской деятельности, целевую надбавка за природный газ, рентную плату за транспортировку нефти и газа, туристический сбор, сбор за парковку и сбор на виноградарство и садоводство. Расходы на администрирование этих налогов оказались несопоставимыми с объемами их уплаты.

Остальные платежи остались нетронутыми. Кабмин попросту объединил их в блоки. «Мы качественно меняем акцизный налог. Теперь в него войдут: сам классический акцизный налог и дополнительные платежи, которые по своей природе привязаны к акцизу», - пояснил глава правительства. Таких дополнительных платежей оказалось четыре: давно готовый к введению в Украине налог на роскошь, сбор за регистрацию первого транспортного средства, экологический налог с топлива и целевая надбавка за электроэнергию.

Второй блок - экологический налог и рента. Эконалог вобрал в себя сбор за пользование лесными ресурсами, а рента - все платежи за пользование недрами, включая нефть, газ, воду, руды и иные полезные ископаемые, а также плату за пользование радиочастотным ресурсом.

Третий блок – налог на недвижимость и единый налог. «Что касается налога на недвижимое имущество и платы за землю, то мы и тут переходим на классическую европейскую модель и вводим один налог – не недвижимое имущество, который вберет в себя налог на недвижимость и налог на земельные участки, где расположена недвижимость», - отметил премьер-министр.

Говоря о едином налоге, Яценюк подчеркнул, что суть его не меняется, и предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, никто не лишает права платить единый налог. «Но при этом в систему единого налога мы переводим фиксированный сельскохозяйственный налог», - рассказал Яценюк, добавив, что единый налог и налог на недвижимость, как ожидается, будут переданы в ведение местных властей, а 100% сборов по этим налогам пойдут в бюджеты территориальных общин.

Между тем, эксперты восприняли предложения правительства без особого энтузиазма и были сдержаны в оценках.

«Это лучшее, что было когда-либо предложено властями. Но это не то, чего ждет бизнес», - отметила вице-президент УСПП Юлия Дроговоз. По ее мнению, у деловых кругов слишком мало времени на то, чтобы внести хоть какие-то поправки в предложенные новшества. Пакет реформ будет проголосован уже в сентябре, и бизнесу придется снова приспосабливаться к новым правилам.

Эксперт инициативы «Реанимационный пакет реформ» Илья Несходовский был однозначен: «Сокрашение налогов - это правильно. Но важно, не сколько налогов, а как они администрируются».

С ним согласен вице-президент Американской торговой палаты Тарас Качка: «Все реформы должны быть с соблюдением какого-то календаря. Предложенные реформы уже третьи в этом году». Качка подчеркнул, что наряду с администрированием важно и понимание того, как будут проверять отчетность.

Такого же мнения исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко. По ее словам, чтобы задекларированные цели были воплощены, и бизнес ощутил пользу от новых налоговых правил, нужно, во-первых, тщательно проанализировать все «за и против», оценить их экономический эффект и влияние на секторы и кластеры экономики перед непосредственно внедрением. «Во-вторых, нужно дать время на адаптацию, провести консультационную и разъяснительную работу на местах, чтобы практическая имплементация новых норм была корректной и не тормозилась. Инспектор должен четко понимать, по каким критериям и как именно будет работать тот или иной процесс», - уверена Деревянко. При этом она отметила, что бизнес поддержит налоговые новшества, если они будут работать на оптимизацию налогообложения и упрощение налогового администрирования, то есть, сократят трудовые и временные ресурсы налогоплательщиков.

Ломать – не строить?

Но с оптимизацией ресурсов не все гладко. В рамках реформы Кабмин предложил сразу два крайне полярных механизма, вызвавших серьезные споры в экспертной среде. Речь идет о налогообложении доходов граждан и налогообложении зарплат, в частности, об определении объема платежей по единому социальному взносу на общегосударственное пенсионное страхование.

В теории предложения выглядят следующим образом. Зарплаты предложено разделить на две части – минимальную и доходы сверхминимальной. К минимальной части будут применять действующую ставку ЕСВ, к остальной – уменьшенную почти втрое. По задумке правительства, это существенно снизит нагрузку на фонд заработной платы, которая в Украине на текущий момент в 1,5-2 раза выше европейской. Кроме этого, по мнению правительства, данное решение выведет зарплаты из тени.

«Мы будем предлагать модель, которая качественно и кардинально меняет подходы в налогообложении зарплаты, - пояснил глава правительства. – Мы предлагаем установить фиксированную плату любому работнику с минимальной зарплатой на уровне действующей ставки в 41%. Все, что выше минимальной зарплаты, мы предлагаем облагать налогом по ставке 15%. Почти троекратное уменьшение единого соцвзноса». При этом он добавил, что ставки – предмет обсуждения, правительство готово предложить другой паритет – ставку ЕСВ к минимальной зарплате в 37% и к доходам сверх минимальной в 19%.

Другой видится в Кабмине и политика налогообложения доходов граждан - исключительно по плавающей ставке от 15% до 25% в зависимости от объема доходов. Такой подход продиктован стремлением закрыть дыру бюджета Пенсионного фонда, которая разрастется сразу же, как только будет реально снижен объем «зарплатного» ЕСВ.

«По действующей модели у нас поступления от ЕСВ в Пенсионный фонд составляют примерно 189 млрд грн, по новым моделям, которые мы предлагаем, поступления упадут до 141-143 млрд грн, - подчеркнул премьер-министр. - Что хотим мы – изменить систему налогообложения доходов граждан. Кто зарабатывает больше - тот платит больше, кто зарабатывает меньше – платит меньше».

Причем Кабмин предлагает шесть вариантов размера налоговой «вилки». Вот только даже по самым оптимистическим правительственным прогнозам, плавающая ставка обеспечит до 15 млрд грн дополнительных поступлений, что может оказаться недостаточным для покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Тем не менее, чиновники стоят на своем. «Налоги должны платить все, - прокомментировал правительственное предложение глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус. – Изменения, которые мы предлагаем, в первую очередь, ударят по тем, кто занимался «оптимизацией», то есть, по «теневикам». И поэтому негативное восприятие реформ мы ожидаем не от тех, кто платит налоги, а от тех, кто от них уклоняется».

Эксперты же менее категоричны. «Предложенная правительством инициатива не будет способствовать выводу зарплат из тени, потому что налог на минимальную зарплату остается прежним, а налогообложение остальной части зарплаты – это лишь дополнительная нагрузка», - уверена представитель Всеукраинской федерации работодателей Татьяна Шевцова.

И.о. главы Федерации профсоюзов Украины Сергей Кондрюк и вовсе убежден, что нельзя облагать налогом доходы граждан, если они ниже прожиточных показателей. «Подход к налогообложению доходов как доходов, а не как прибыли - это неправильный подход. Необходимо определить облагаемый налогом минимум и минимальную зарплату. У нас минимальная зарплата меньше прожиточного минимума. Где вы видели практику налогообложения убыточного бизнеса?», - задался вопросом эксперт.

Эксперт Илья Несходовский усомнился, что заявленные предложения отвечают требованиям МВФ. «Предложения по ЕСВ не будут способствовать легализации зарплат, но при этом они могут создать дырку минимум в 40 млрд грн в бюджете. Неужели это согласовано с МВФ», - резюмировал Несходовский.

Это же подчеркнула и Анна Деревянко. «Прогрессивная шкала налогообложения – это не стимулирующая модель выхода из тени, это, скорее, усиление налогообложения честных. Те, кто не платил налогов, и не будут их платить», - сказала Деревянко. По ее мнению, реформа ЕСВ также не станет панацеей, дефицит Пенсионного фонда будет только расти. Но и это не все проблемы. «Приведу наглядный пример. Еще 3 августа был введен военный сбор в размере 1,5% от заработной платы. До сих пор бухгалтерам предприятий не разъяснили ни схем, ни процедур, ни правил его начисления - никто не понимает, как корректно его насчитывать», - обратила внимание Деревянко, намекнув, что процесс налогообложения зарплат по новой схеме может наткнуться на такие же препятствия элементарного отсутствия выписанных налоговых процедур.

Ложка меда

«Ложкой меда» налоговой реформы в правительстве считают предложение по установлению сроков подачи налоговой отчетности и разрешению проблемы налогообложения аграрного сектора.

В частности, субъектам предпринимательства позволят отчитываться раз в квартал по основным налогам, при этом всю отчетность – и налоговую, и статистическую – сдавать в «единое окно» Государственной фискальной службы.

Аграриев же предлагают разделить на тех, кто должен вести общий налоговый учет, и тех, кто останется на льготном налогообложении. Для последних критериев два: корпоративный доход не более 20 млн грн в год и земельный банк не свыше 3 тыс га.

«В целом это означает, что 90% субъектов предпринимательства в агросекторе останутся на льготной системе налогообложения, 10% перейдут на общую систему налогообложения», - пояснил премьер-министр, отметив, что правительство готово к переговорам с аграрным лобби и экспертами по этому вопросу.

Правда, времени на переговоры немного - до сентября. И они, по настоятельному требованию правительства, должны быть конструктивными. «У нас есть свое видение. Мы его представили. Есть альтернатива? Предложите. Есть лучший вариант? Покажите. Мы готовы принять любую критику, но только вместе с предложением», - резюмировал премьер-министр.

Бизнес этот посыл воспринял незамедлительно. «Очевидно, что время проводить молниеносные радикальные реформы упущено, сейчас нужно максимально сосредоточиться на доработке всех реформаторских инициатив, - подчеркнула исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко. – Главная задача для правительства сейчас – дать бизнесу возможность снова поверить в то, что их деятельность может осуществляться без фискального давления со стороны государства. Задача, стоящая перед Кабмином сейчас, – несмотря на ситуацию на востоке, гарантировать бизнесу позитивный экономический эффект от своих действий, воплотить их на практике. Бизнес, в свою очередь, не останется, в долгу».

Однако достижим ли компромисс? В сентябре это покажет парламент, а к весне следующего года - и реальный сектор. Как подчеркнул министр экономического развития и торговли Павел Шеремета, эффекта от новых налоговых инициатив можно ожидать в течение 6-9 месяцев. «Такие реформы дают конкретные результаты и эффект минимум через полгода», - подчеркнул Шеремета.

Ждем.

Олеся Сафронова (УНИАН)