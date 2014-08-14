Доллар на межбанке к 12:00 снизился до 13,25 грн

В четверг, 14 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,9500/13,4000, к 12:00 сузился спрэд до 13,0500/13,2500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 17,3005/17,9055, к 12:00 цены составили 17,4395/17,7105.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3590/0,3719, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3618/0,3678.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 13 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,0000/13,6500, к 12:00 цены резко снизились до 12,9000/13,1500.

К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 13,0000/13,5000. Нацбанк в среду на рынок не выходил.