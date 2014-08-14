В Украине за полгода экспорт товаров превысил импорт на $568,4 млн

Позитивное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам первого полугодия 2014 года составило 568,4 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 3,982 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в первом полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 5,2% - до 28,624 млрд долл., импорт - на 17,9%, до 28,055 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-июне 2014 года составил 1,02 (в январе-июне 2013 года – 0,88).

По итогам июня по сравнению с предыдущим месяцем количество стран - партнеров Украины по внешнеторговым операциям выросло на 2 страны, до 206 стран.

Среди крупнейших стран-партнеров экспорт товаров увеличился в Египет на 36,5%, Польшу - на 24,4%, Италию - на 11,9%, Германию - на 10,4%, Китай - на 5,4% и Венгрию - на 3,4%. Одновременно сократился экспорт в Россию на 23,3%, Индию - на 7,6%. Поставки в Турцию остались на уровне первого полугодия 2013 года.

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На снижение экспорта в первом полугодии 2014 года на 1,560 млн долл. по сравнению с первым полугодием 2013 года существенно повлияло снижение поставок вагонов железнодорожных или трамвайных (падение на 694,2 млн долл., или на 82,1%), проката черных металлов (381,6 млн долл., или 10,1%), удобрений минеральных или химических, азотных (362,5 млн долл., или 48,3%), труб из литейного чугуна и черных металлов (295,5 млн долл., или 34%), кокса и полукокса из каменного угля (94,5 млн долл., или 38,2%).

Объем импорта товаров из стран ЕС снизился на 2,155 млн долл., или на 17,8% за счет снижения поставок средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, на 54,1%, бумаги и картона - на 32,3%, механических машин - на 24,3%, разнообразной химической продукции - на 17%, электрических машин - на 16,1%, пластмасс, полимерных материалов - на 15,5%, фармацевтической продукции - на 3,2%.

Как сообщал УНИАН, позитивное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам января-мая 2014 года составило 524,5 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 3,372 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2013 году составил 13,652 млрд долл., что на 13,85% меньше дефицита 2012 года в 15,848 млрд долл.