Верховная Рада приняла закон о санкциях

Верховная Рада приняла правительственный закон о санкциях (№ 4453а).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 244 народных депутата из 290, зарегистрированных в сессионном зале.

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После голосования премьер-министр Украины Арсений Яценюк поблагодарил депутатов от имени правительства и отметил, что сегодня парламент сделал два исторических шага к энергетической независимости государства, а также показал, что “Украина умеет себя защищать”.

Представляя законопроект, Яценюк сообщил, что во второе чтение был внесен ряд правок.

«Это рамочный законопроект, который дает государству право защищать свои интересы, - отметил Яценюк. – Глава Украинского государства через Совет национальной безопасности и обороны будет иметь право ввести ряд санкций наподобие тех, которые вводятся нашими западными партнерами – странами ЕС, США и «Большой семерки».

По словам Яценюка, правительство согласилось изъять из перечня санкций ограничения и прекращение предоставления услуг почтовой связи, запрещение и ограничение теле- и радиотрансляции, ограничение или прекращение деятельности СМИ и ограничение и прекращение производства печатных СМИ и иной информационной продукции.

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«Мы считаем, что такие решения могут приниматься исключительно судами Украины в соответствии с законами и Конституцией. Также мы считаем уместно изменить редакцию второй статьи о круге субъектов, в отношении которых могут быть введены санкции. Санкции могут применяться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, юридическим и физическим лицам-нерезидентам, находящимся под контролем указанных лиц», - сказал Яценюк.

Также, по его словам, поддержана инициатива относительно полномочий парламента на одобрение указа президента Украины о введении санкций в том случае, если такой указ принимается по отношению к стране или к неопределенному кругу субъектов.

«Но если речь идет об указе о применении санкций против конкретных физических и юридических лиц, а правительство подготовило список из 172 граждан России и других государств, которые подрывают территориальную целостность и независимость Украины, и 65 преимущественно российских компаний, которые финансируют терроризм и поддерживают аннексию Крыма, то такой указ принимается на основании решения Совета национальной безопасности и обороны», - сказал Яценюк.

В ходе обсуждения документа он добавил, что учтена поправка к редакции закона относительно запрещения и ограничения широкого круга торговых операций и всех видов финансовых расчетов.

Кроме того, Яценюк отметил, что санкции применяется против иностранных государств, иностранных компаний и «другой гадости, которая не дает Украине жить».

Как сообщал УНИАН, 12 августа Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о санкциях. Он был одобрен Кабинетом министров 8 августа.

Правовую основу применения санкций, согласно документом, составляют Конституция Украины, международные договоры Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой, законы Украины, нормативные акты президента Украины, Кабинета министров, решения СНБО, соответствующие принципы и нормы международного права.

Основаниями для применения санкций являются:

1) действия иностранного государства, иностранного юридического или физического лица, других субъектов, которые создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, ее экономической самостоятельности и/или нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводят к оккупации территории, экспроприации или ограничению права собственности, причинение имущественных потерь, создание препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины надлежащих им прав и свобод;

2) резолюции Генеральной ассамблеи и Совета безопасности Организации Объединенных Наций;

3) решение и регламенты Совета Европейского Союза;

4) факты нарушений Всеобщей декларации прав человека, Устава ООН;

Применение санкций основывается на принципах законности, прозрачности, объективности, соответствия цели и эффективности применения.