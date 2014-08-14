Суд арестовал имущество ВЕТЭК и ФК "Металлист" Курченко

Хозяйственный суд Киева арестовал средства и имущество ООО "Восточно-европейская энергетическая компания", принадлежащего Сергею Курченко, а также наложил арест на акции ПАО ФК "Металлист", стадион клуба и футбольную базу в Харьковской области.

Об этом говорится в решении суда от 15 июля, обнародованном в госреестре судебных решений, пишет "ЛIГАБiзнесIнформ".

Арест был наложен по иску ООО "Интретрансгрупп" (Киев), которое пытается взыскать 1,2 млрд долга с Брокбизнесбанка, который принадлежал Сергею Курченко, а сейчас находится на стадии ликвидации.

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В материалах дела говорится, что "Интретрансгрупп" выкупила право требования долга у Брокбизнесбанка у другой структуры, название которой не указывается. Помимо этого, суд арестовал денежные средства 7 киевских компаний, входящих в группу ВЕТЭК (ООО Муйне, Анкора-торг, Амадина, Айнам, Аминами, Хиган Алконост). Также суд запретил отчуждать имущество и акции ПАО ФК Металлист, и доли в уставном капитале ООО Металлист ФК, которому принадлежит 97% ПАО ФК Металлист.