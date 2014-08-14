Эксперты рассказали, почему успокоился валютный рынок

Валютный рынок немного успокоился после заявления главы Национального банка Украины о возможном введении административных ограничений в отношении банков на время проведения АТО, в связи с чем гривня продолжает укрепляться, считают опрошенные УНИАН эксперты.

По информации участников рынка, по состоянию на 13:00 курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке установился на уровне 12,96/13,08 грн/долл., а спрэд по сравнению с началом торгов сузился почти в 4 раза, до 12 коп., что говорит о существенном снижении спекулятивной составляющей в валютных торгах.

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Глава правления «Украинской межбанковской валютной биржи», экс-глава правления «Ощадбанка» Анатолий Гулей объясняет происходящее укрепление гривни ожиданиями решения Национального банка Украины по вопросу введения административных ограничений на рынке.

«Стоим как поезд на перроне. Ждем постановления НБУ, в котором все угрозы станут официальными», - сказал эксперт.

Директор финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг» Павел Бакланов отметил, что нервозность на рынке, вызванная завышенным курсом на фоне политических рисков и попыток спекулянтов «подогреть» спрос на валюту, снижается.

«Банкиры услышали Гонтареву и прекрасно понимают, что в конечном итоге ажиотаж им не выгоден. Но пока ситуация еще напряженная», - сказал эксперт.

Напомним, Нацбанк готов внедрить жесткие административные меры по отношению к участникам валютного рынка на время проведения антитеррористической операции, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, выступая в парламенте 12 августа. По ее словам, в настоящее время пакет таких мер обсуждается с Международным валютным фондом, перед которым есть определенные обязательства относительно регулирования валютного рынка.

Гонтарева подчеркнула, что непрекращающиеся военные действия и вызванная этим паника на рынке существенно ухудшают ситуацию на валютном рынке, в то время как экономических предпосылок для нынешнего курса гривни нет, и сбалансированный курс на сегодня составляет 11,5-11,9 грн за доллар.