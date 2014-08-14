Доллар к закрытию межбанка снизился до 13,15 грн

В четверг, 14 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,9500/13,4000, к 12:00 сузился спрэд 13,0500/13,2500. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 13,0000/13,1500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 17,3005/17,9055, к 12:00 цены составили 17,4395/17,7105. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз до 17,3830/17,5875.

Читайте такжеЭксперты рассказали, почему успокоился валютный рынок

Рублевый рынок открылся котировками 0,3590/0,3719, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3618/0,3678. К закрытию торгов цены понизились до 0,3615/0,3675.