В ЕС считают, что страны должны подумать о санкциях перед увеличением экспорта в Россию

Страны, думающие об увеличении экспорта в Россию, должны поддержать международные принципы, на которых базируется решение ЕС о санкциях против Москвы.

Об этом сказал собственному корреспонденту УНИАН европейский высокопоставленный чиновник в канун заседания внеочередного Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

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"Если взять Бразилию и Египет, то выглядит так, что власти этих стран думают увеличить экспорт в Россию. Мы должны объяснить им, чтобы они хорошо поняли, почему мы применили санкции, которые полностью связаны с аннексией Крыма и ситуацией на востоке Украины. Это соответствует международным принципам, и они должны их поддерживать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вопросы введения ЕС санкций по отношению к России, ее ответных действий и позиция третьих стран также будут рассматриваться на этом заседании Совета ЕС 15 августа.

Европейский чиновник отметил, что эти страны "не обязаны вводить" санкции, как это сделал ЕС, но должны "создать впечатление, что они их поддерживают".

Отвечая на вопрос, намерен ли ЕС обратиться в ВТО по поводу введения Россией эмбарго на европейские товары, он сообщил, что этот вопрос пока изучается соответствующими специалистами Европейской комиссии. "Будет интересно посмотреть, поддержал ли завтра министры такой подход", - добавил представитель ЕС.

Комментируя запланированную встречу президента России Владимира Путина с премьер-министром Финляндии в Сочи, он выразил убеждение, что "это разрешено". "Не должно быть впечатления, что больше нет диалога между странами ЕС и Россией", - отметил европейский чиновник.