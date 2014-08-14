Порошенко одобрил соглашение с Японией о займе $100 млн на реформы

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой Закон «О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Японии относительно кредитного соглашения о ссуде на политику развития на осуществление экономических реформ между Кабинетом министров Украины и Японским агентством международного сотрудничества».

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон, который был принят 12 августа, определяет, что ссуда в сумме до 10 млрд иен (почти 100 млн дол.) предоставляется Японским агентством международного сотрудничества как софинансирование системного проекта Всемирного банка «Первая ссуда на политику развития» для финансирования госбюджета и поддержки реформ правительства Украины по таким направлениям: 1) обеспечение надлежащего управления, прозрачности и подотчетности в государственном секторе; 2) дерегулирование и снижение расходов на ведение бизнеса; 3) реформирование системы неэффективных и несправедливых энергетических субсидий и улучшение защиты малообеспеченных слоев населения.

Принятие закона позволит привлечь ссуду на выгодных для украинской стороны условиях: срок погашения - 20 лет; льготный период - 6 лет; процентная ставка - 0,95%; период выплаты - 3 года после даты вступления в силу кредитного соглашения.