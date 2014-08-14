Госдолг Испании впервые превысил 1 трлн евро

Государственный долг Испании в первом полугодии 2014 года впервые превысил 1 трлн евро и составил 98,4% ВВП страны. Об этом сообщил сегодня Банк Испании, пишет ИТАР-ТАСС.

Всего за 6 лет экономического кризиса госдолг королевства вырос более чем в 2 раза.

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Причинами роста государственного долга, по мнению министра экономики и конкурентоспособности Испании Луиса де Гиндоса Хурадо, является "необходимость выделения дополнительных средств автономным областям для погашения задолженности перед поставщиками услуг, а также на осуществление программы финансовой стабилизации испанских банков".