Экспорт товаров и услуг из Украины за полгода превысил импорт на $3 млрд

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого полугодия 2014 года составил 3,039 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года баланс внешней торговли был сведен с дефицитом в 1,555 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

В первом полугодии 2014 года зафиксирован профицит внешней торговли товарами в 568,4 млн долл. против дефицита за аналогичный период прошлого года в 3,982 млрд долл.

Профицит внешней торговли услугами по итогам первого полугодия 2014 года составил 3,173 млрд долл., что на 64 млн долл., или на 1,98%, меньше профицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 3,237 млрд долл.

За отчетный период импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, снизился на 6,762 млрд долл., или на 17,99%, - до 30,833 млрд долл., экспорт товаров и услуг из Украины снизился на 2,167 млрд долл., или на 6,01%, - до 33,872 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого квартала 2014 года составил 1,307 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года баланс внешней торговли был сведен с дефицитом в 1,197 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2013 году составил 8,476 млрд долл., что на 5,67%, или на 509,5 млн долл., меньше дефицита по итогам 2012 года в 8,985 млрд долл.

Последний раз положительное сальдо внешней торговли в Украине в размере 1,3 млрд долл. было зафиксировано по итогам 2005 года, после чего внешнеторговый баланс по итогам года оставался дефицитным.