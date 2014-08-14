Профицит внешней торговли услугами сократился до $3,2 млрд

Профицит внешней торговли услугами в Украине по итогам первого полугодия 2014 года составил 3,173 млрд долл., что на 64 млн долл., или на 1,98%, меньше профицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 3,237 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.

Согласно сообщению, в первом полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт услуг снизился на 10,7% - до 5,958 млрд долл., импорт - на 19%, до 2,785 млрд долл. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 205 стран мира.

Наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта услуг в первом полугодии 2014 года традиционно составили транспортные услуги, на которые приходится 52,8% общего экспорта услуг, а также услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные услуги - 13,8%, услуги по переработке материальных ресурсов -12% и деловые услуги - 11,7%.

Объемы экспорта транспортных услуг снизились на 669 млн долл. за счет снижения экспорта услуг трубопроводного транспорта, железнодорожного, воздушного и морского, а также за счет снижения объемов услуг по переработке материальных ресурсов - на 109,7 млн долл., туристических услуг - на 42,1 млн долл., деловых услуг - на 41,7 млн долл., финансовых услуг - на 37 млн долл.

Одновременно выросли объемы услуг в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг на 162,2 млн долл. и услуг по строительству - на 49,9 млн долл.

Доля экспорта услуг в страны Европейского Союза в первом полугодии 2014 года практически не изменилась и составила 33,3% общего объема экспорта услуг. Основной страной-партнером в экспорте услуг остается Российская Федерация, на которую приходится 33,7% общего объема экспорта.

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Наибольшую долю в общем объеме импорта услуг в первом полугодии 2014 года традиционно составили транспортные услуги - 22,2%, деловые услуги - 18,2%, финансовые услуги - 15,9%, туристические услуги - 11%, государственные и правительственные услуги - 10,6%, роялти и другие услуги, связанные с использованием интеллектуальной собственности, - 7,8%.

Объем импорта деловых услуг снизился на 322,1 млн долл. за счет сокращения профессиональных и консалтинговых, научных и технических услуг, транспортных услуг - на 141 млн долл., роялти и других услуг, связанных с использованием интеллектуальной собственности, - на 69,8 млн долл., услуг в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг - на 39,6 млн долл.

Одновременно вырос импорт туристических услуг - на 3,1 млн долл., услуг по ремонту и техническому обслуживанию, и не отнесенные к другим категориям услуги - на 2 млн долл.

Доля импорта услуг, полученных от стран ЕС, снизилась до 50,7% общего объема импорта услуг.

Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли услугами в Украине по итогам первого квартала 2014 года составил 3,173 млрд долл., что на 155,7 млн долл., или на 8,31%, меньше профицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 1,874 млрд долл.

Профицит внешней торговли услугами в Украине в 2013 году по сравнению с аналогичным показателем 2012 года сократился на 0,05%, или на 3 млн долл., - до 6,860 млрд долл.