В Украине из-за девальвации гривни снизился объем прямых иностранных инвестиций

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Напомним, в первом полугодии текущего года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 48% - до 11,82 грн/долл. согласно официальному курсу, действующему на 1 июля.

По информации Госстата, в основном снижение объема инвестиций обусловлено курсовой разницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 7,337 млрд долл., в то время как выбытие акционерного капитала в первом полугодии оказалось незначительным и составило 660 млн долл. и одновременно поступило 1,298 млн долл. новых инвестиций.

Инвестиции пришли из 133 стран мира. Основными инвесторами Украины, на которые приходится 83% общего объема инвестиций, оставались Кипр – 15,699 млрд долл., Германия – 5,943 млрд долл., Нидерланды – 5,350 млрд долл., Российская Федерация – 3,052 млрд долл., Австрия – 2,783 млрд долл., Великобритания – 2,418 млрд долл., Британские Виргинские острова – 2,055 млрд долл., Франция – 1,741 млрд долл., Швейцария – 1,373 млрд долл. и Италия – 1,082 млрд долл.

Большая часть инвестиций приходится на украинскую промышленность – 16,080 млрд долл., или 32,1% прямых инвестиций, а также на учреждения финансовой и страховой деятельности – 12,669 млрд долл., или 25,3%, предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 6,424 млрд долл., или 12,8%, организации по работе с недвижимостью – 4,047 млрд долл., или 8,1%, научные и технические организации – 3,313 млрд долл., или 6,6%.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговым инструментам) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 июля составила 9,769 млрд долл., общий объем прямых инвестиций, включая акционерный капитал и долговые инструменты, - 59,791 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из Украины в экономику стран мира на 1 июля составил 6,492 млрд долл., в т. ч. в страны ЕС – 6,067 млрд долл., или 93,5% общего объема. Прямые инвестиции из Украины поступали в 45 стран мира, в том числе наибольшая доля приходится на Кипр (89,7%).

Читайте такжеВ Нацбанке объяснили давление на обменный курс гривни

Требования украинских прямых инвесторов по долговым инструментам к предприятиям прямого инвестирования за рубежом на 1 июля составили 217,9 млн долл., общий объем прямых инвестиций, с учетом акционерного капитала и долговых инструментов, – 6,710 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 апреля 2014 года составил 52,179 млрд долл., что на 6,207 млрд долл., или на 10,63%, меньше показателя на начало текущего года.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013 году составил 2,860 млрд долл., что в два раза меньше показателя 2012 года в 6,013 млрд долл.