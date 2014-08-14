Предпринимателей из зоны АТО могут освободить от ответственности за неуплату налогов

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты 241 голосом "за" поддержали в первом чтении данный закон с учетом в нем положений другого законопроекта - № 4295а.

Следовательно, законопроект предусматривает освобождение от ответственности за невыполнение или не надлежащее выполнение налоговой обязанности плательщика налога, который осуществляет деятельность на территории проведения АТО в период проведения антитеррористической операции, а также в течение 365 дней с момента ее окончания.

Кроме того, законопроект предлагает сроки выполнения налоговых обязательств в период и на территории проведения АТО перенести на срок до 365 дней со дня окончания АТО.

Также он предусматривает упрощенный механизм отказа физического лица-предпринимателя, осуществляющего деятельность в зоне проведения АТО, от упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов.

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Как отметила народный депутат Александра Кужель, которая является автором законопроекта, данный законопроект призван освободить от ответственности за несвоевременную уплату налогов тех предпринимателей и предприятия, которые зарегистрированы в зоне проведения АТО, поскольку они в связи с форс-мажорными обстоятельствами не могут своевременно и в полном объеме выполнять свои налоговые обязательства.

В то же время представитель Министерства финансов выступил против принятия этого законопроекта, поскольку, по его словам, это приведет к потере доходов государственного бюджета от недополучения налогов на сумму 7 млрд грн.

Депутаты договорились ко второму чтению доработать этот законопроект с тем, чтобы сделать невозможным налоговое мошенничество: когда предприятия перерегистрируются в зоне АТО для уклонения от уплаты налогов.