Рада приняла в целом закон о создании свободной экономической зоны Крыма

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины (№ 4032а).

Читайте такжеРаде предлагают создать в Крыму свободную экономическую зону

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 238 народных депутатов из 284, зарегистрированных в сессионном зале.

От фракции “УДАР” и группы «За мир и стабильность» «за» проголосовали 0 народных депутатов.

Как сказал народный депутат от “Батькивщины” Сергей Терехин, в Комитете ВР по вопросам налоговой и таможенной политики состоялись консультации с фракциями и группами относительно замечаний к данному законопроекту.

“Все вопросы сняты, согласованы с Министерством финансов, визы 5 депутатских фракций и групп есть, и народных депутатов, которые не входят в них, есть на окончательном документе, поданном председателю парламента”, - сказал он.

Говоря о замечании депутатов к положению о лотереях в законе, Терехин отметил, что там речь шла о запрещении проводить на оккупированной территории любые лотереи, в частности, касающиеся введенных санкций.

Как сообщал УНИАН, сегодня на утреннем заседании ВР отправила на повторное второе чтение законопроект о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины. За это решение проголосовали 259 народных депутатов из 323, зарегистрированных на заседании.

В начале пленарного заседания председатель ВР Александр Турчинов предложил переголосовать данный закон, который уже был принят 12 августа, поскольку к нему обратились депутаты с заявлением о нарушении при его принятии, поскольку не было обеспечено персональное голосование за данный закон. Однако повторное принятие поддержали лишь 160 депутатов. После этого Турчинов предложил отправить этот законопроект на повторное второе чтение. Эту инициативу поддержали 259 депутатов.