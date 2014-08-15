Рост экономики еврозоны остановился

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ждали роста ВВП на 0,1%. В годовом сравнении ВВП вырос на 0,7% (соответствует консенсус-прогнозу), пишут "Ведомости".

В январе-марте экономика еврозоны прибавила 0,2% в квартальном сравнении и 0,9% — в годовом. Из рецессии экономика еврозоны вышла во II квартале 2013 г. В мае Еврокомиссия прогнозировала, что ВВП еврозоны вырастет в этом году на 1,2%, в следующем — на 1,7%.

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Слабые результаты показали крупнейшие экономики валютного блока: ВВП Германии и Италии сократились на 0,2%, Франции — не изменился, что оказалось хуже ожиданий экономистов. На эти три страны приходится около двух третей ВВП региона.

Из-за такого неудачного результата правительству Франции даже пришлось отказаться от целевых показателей дефицита бюджета на этот год. При этом французские власти приняли пересмотренный бюджет всего месяц назад. Планировалось, что при росте экономики на 1% в этом году бюджетный дефицит составит 3,8% ВВП.

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Обмен санкциями между ЕС и Россией негативно скажется на экономике еврозоны, ждут экономисты. Но из-за обширных связей Европы с остальным миром воздействие будет ограниченным, отмечает Moody’s. Если не дойдет до войны санкций, влияние на европейскую экономику не будет значительным, надеется президент ЕЦБ Марио Драги.

Состояние экономики еврозоны усиливает давление на ЕЦБ. Некоторые эксперты призывают центробанк последовать примеру американской ФРС и запустить масштабную программу выкупа активов. В июне ЕЦБ понизил базовую ставку по кредитам до рекордно низкого уровня в 0,15%, а ставку по депозитам опустил до отрицательного уровня (-0,1%). В июле и августе он не стал их менять. После последнего заседания Драги только подтвердил намерение начать программу количественного смягчения, но не сказал, когда это может произойти.