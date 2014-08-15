В России стартовал переход на китайскую платежную систему

Карты китайской платежной системы China UnionPay выпустят в России уже на следующей неделе, одним из первых к выпуску приступит банк «Лайтбанк». Об этом сообщает «Газете.Ru» источник в банке.

Читайте такжеThe Telegraph: Бессмысленный конфликт Путина с Европой делает его вассалом КитаяПо словам источника, 10 тыс. карт уже расписаны по предзаказу, в следующие два месяца банк планирует получить еще 35 тыс. карт. Кроме того, отмечается, что технической подготовкой к выпуску карт UnionPay занимаются Газпромбанк и Альфа-банк. Сбербанк, в свою очередь, пока не спешит сотрудничать с китайской платежной системой.

Читайте такжеРоссийские банки нашли альтернативу Visa и MasterСard - китайский «пластик»Ранее сообщалось, что национальная платежная система Китая China UnionPay и российский банк «Восточный экспресс» подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому будет выпущен 1 млн совместных платежных карт.