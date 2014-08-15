Межбанк открылся долларом по 13,20 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 13,0000/13,2000.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую снизились – 0,3585/0,3701.

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Котировки по евро-гривне установились на уровне – 17,3740/17,6475. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на том же уровне – 1,3366/68 (чевтерг - 1,3360/62).

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