В банк «Украинский финансовый свит» ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк «Украинский финансовый свит» (УФС) на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, временная администрация введена сроком на 3 месяца с 15 августа до 15 ноября, временным администратором банка назначен Сергей Гончаров.

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Напомним, с начала года Фонд гарантирования ввел временную администрацию в 14 банков, в том числе в банки «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».

Таким образом, банк УФС стал 15-ым банком, в котором с начала года введена временная администрация.

Фонд гарантирования напоминает, что в период действия временной администрации вкладчики банка могут получить свои средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам. Выплаты будут проводиться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

Справка УНИАН. Банк «УФС» работает на рынке Украины с 2003 года и входит в группу небольших финучреждений. На сайте НБУ и банка отсутствует последняя отчетность за второй квартал 2014 года. Согласно данным на сайте банка, в апреле 2014 года в состав его основных акционеров вошли две кипрские компании - Zipernot Ltd и Themida Consulting Ltd. По информации СМИ, собственником банка является Павел Климец, владеющий водочной компанией «Олимп» и в прошлом народный депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов.

14 июля банк сообщил о захвате 12 июля центрального офиса банка людьми в камуфляжной форме и с автоматами, в связи с чем сотрудники банка были эвакуированы и в большинстве выехали из города.