Нацбанк будет сообщать о валютных курсах ежедневно

Национальный банк Украины с сегодняшнего дня будет ежедневно публиковать на своем сайте информацию о текущих котировках и объемах операций межбанковского рынка для обеспечения прозрачности, сообщается на сайте регулятора.

НБУ будет публиковать информацию после официального курса на 14:00 и обновлять данные с 15:00 до 17:00 в режиме реального времени.

По мнению регулятора, это будет способствовать снижению манипулирования информацией о текущих курсовых колебаниях в течение рабочего дня и позволит отслеживать реальную ситуацию и тенденции на валютном рынке.

По информации регулятора, 13 августа некоторые средства массовой информации некорректно оценили информацию по курсу закрытия межбанковского валютного рынка, который закрылся на уровне 13,50 грн/долл., что отражало единичную сделку, а не реальный курс по итогам дня на уровне 13,10 грн/долл.

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Нацбанк напомнил, что согласно программе с Международным валютным фондом в апреле этого года изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам, и сейчас он устанавливается в середине каждого рабочего дня как средневзвешенный курс продавцов и покупателей, сложившийся на межбанковском валютном рынке Украины.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду, 13 августа, вырос на 3 копейки, до 13,1107 грн/долл., после непрерывного падения последнюю неделю, за которую гривня потеряла в цене почти 8%. Пиковое значение после снижения 12 августа на 31 копейку составило 13,1393 грн/долл., после чего гривня планомерно укрепляется при относительно устойчивых объемах межбанковского рынка.

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Напомним, Нацбанк готов внедрить жесткие административные меры по отношению к участникам валютного рынка на время проведения антитеррористической операции, заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, выступая в парламенте 12 августа. По ее словам, в настоящее время пакет таких мер обсуждается с Международным валютным фондом, перед которым есть определенные обязательства относительно регулирования валютного рынка.

Гонтарева подчеркнула, что непрекращающиеся военные действия и вызванная этим паника на рынке существенно ухудшают ситуацию на валютном рынке, в то время как экономических предпосылок для нынешнего курса гривни нет, и сбалансированный курс на сегодня составляет 11,5-11,9 грн за доллар.

Нацбанк после 3-месячного перерыва трижды за последние 7 дней выходил на валютный рынок с интервенциями и потратил на поддержку гривни 150 млн долл. золотовалютных резервов. По словам Гонтаревой, проведение более масштабных интервенций невозможно, поскольку это приведет к сокращению резервов ниже уровня, предусмотренного программой с МВФ, и срыву финансирования фонда.