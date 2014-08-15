Доллар к 12:00 вырос на 5 копеек

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 13,0000/13,2000, к 12:00 цены повысились 13,1000/13,2500.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3585/0,3701, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3637/0,3683.

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3366/68, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся такими котировками – 17,3740/17,6475, к 12:00 цены ушли вверх 17,5325/17,7370.