Россия боится санкций и продолжает избавляться от валюты

12:52, 15 августа 2014
Финансы
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Из-за ситуации в Украине использование долларов и евро в России может быть ограничено. Опасаясь этого, банк России занялся активным перераспределением валютных резервов, замещая казначейские облигации США золотом.

Фото УНИАН

Банк России остается одним из немногих центральных банков, который продолжает наращивать золото в своих резервах, пишет "КоммерсантЪ".

29 июля комитет постпредов стран ЕС согласовал пакет жестких мер, включающий новые черные списки, ограничения, направленные на изоляцию Крыма, но главное — секторальные санкции в отношении российской банковской сферы, оборонки и энергетики.

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Благодаря своим защитным свойствам золото используется центральными банками многих стран для диверсификации резервов, отмечает главный экономист Дойче-банка Ярослав Лисоволик. Это повышает устойчивость структуры валютных резервов. "То, что Россия активизировала процесс диверсификации, отражает тот факт, что довольно высокую долю в резервах занимали доллар и евро, тогда как доля золота оставалась низкой",— отмечает господин Лисоволик. По данным Банка России, на 1 июля доля золота в международных резервах России занимала всего 9,7%. Между тем среднее значение доли золота в резервах крупнейших стран превышает 25%, а у ведущих западных стран — 65-72%.

Необходимость диверсифицировать международные резервы стала очевидна в конце первого квартала, в связи с ростом геополитической напряженности в отношениях между ЕС, США и РФ из-за ситуации в Украине.

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"Из-за геополитического обострения ЦБ занялся активным перераспределением валютных резервов, замещая казначейские облигации США золотом",— отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. По словам главного аналитика Промсвязьбанка Игоря Нуждина, при локальных валютных рисках, например рисках замораживания каких-либо активов ЦБ в долларах или евро, золото или иные валюты выглядят предпочтительнее. "В случае ухудшения отношений с развитыми странами из-за ситуации в Украине может сложиться ситуация, когда использование долларов и евро может быть либо ограничено, либо затруднено",— соглашается директор департамента стратегических инвестиций ГК "Регион" Валерий Пятницев.

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