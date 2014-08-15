Россия боится санкций и продолжает избавляться от валюты

Банк России остается одним из немногих центральных банков, который продолжает наращивать золото в своих резервах, пишет "КоммерсантЪ".

29 июля комитет постпредов стран ЕС согласовал пакет жестких мер, включающий новые черные списки, ограничения, направленные на изоляцию Крыма, но главное — секторальные санкции в отношении российской банковской сферы, оборонки и энергетики.

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Благодаря своим защитным свойствам золото используется центральными банками многих стран для диверсификации резервов, отмечает главный экономист Дойче-банка Ярослав Лисоволик. Это повышает устойчивость структуры валютных резервов. "То, что Россия активизировала процесс диверсификации, отражает тот факт, что довольно высокую долю в резервах занимали доллар и евро, тогда как доля золота оставалась низкой",— отмечает господин Лисоволик. По данным Банка России, на 1 июля доля золота в международных резервах России занимала всего 9,7%. Между тем среднее значение доли золота в резервах крупнейших стран превышает 25%, а у ведущих западных стран — 65-72%.

Необходимость диверсифицировать международные резервы стала очевидна в конце первого квартала, в связи с ростом геополитической напряженности в отношениях между ЕС, США и РФ из-за ситуации в Украине.

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"Из-за геополитического обострения ЦБ занялся активным перераспределением валютных резервов, замещая казначейские облигации США золотом",— отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. По словам главного аналитика Промсвязьбанка Игоря Нуждина, при локальных валютных рисках, например рисках замораживания каких-либо активов ЦБ в долларах или евро, золото или иные валюты выглядят предпочтительнее. "В случае ухудшения отношений с развитыми странами из-за ситуации в Украине может сложиться ситуация, когда использование долларов и евро может быть либо ограничено, либо затруднено",— соглашается директор департамента стратегических инвестиций ГК "Регион" Валерий Пятницев.