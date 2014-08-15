Нацбанк вышел на рынок с продажей 13 гривень за доллар

Национальный банк Украины вышел на валютный рынок с интервенцией по курсу 13 грн/долл., в то время как текущие рыночные котировки гривни к доллару находятся на уровне 12,95-13,15 грн за доллар, сообщили УНИАН участники рынка.

"Нацбанк вышел на межбанк с продажей по 13 (грн за доллар). Сейчас котировки на рынке 12,95-13,15 (грн за доллар)", - сообщил источник на рынке.

Другие участники рынка подтвердили УНИАН эту информацию.

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Как позднее сообщила финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня Национальный банк покупал и продавал доллары США на межбанковском валютном рынке по курсу 12,9000/13,0000 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, 15 августа котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов выросли до 13,0000/13,1500 грн/долл. против 13,1000/13,2500 грн/долл. на 12:00.

Нацбанк в августе после 3-месячного перерыва трижды выходил на валютный рынок в течение недели с интервенциями и потратил на поддержку гривни 150 млн долл. золотовалютных резервов. По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, проведение более масштабных интервенций невозможно, поскольку это приведет к сокращению резервов ниже уровня, предусмотренного программой с МВФ, и срыву финансирования Фонда.