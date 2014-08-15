Великобритания готова дать Украине миллиард фунтов стерлингов на помощь Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, британский Премьер еще раз заверил в своей твердой и последовательной поддержке Украины и действий Президента. Он также поинтересовался вопросам о гуманитарной помощи, которая следует в Луганск.

Президент проинформировал о последнем развитии событий, а также о том, что украинская часть международной гуманитарной помощи в рамках миссии Красного Креста следует в Луганск.

Порошенко выразил обеспокоенность ситуацией на границе, в частности, тем, что через открытую часть границы в Украину продолжает поступать тяжелая военная техника и вооружение из России.

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Собеседники обсудили международные усилия для диалога о возможности урегулирования ситуации на Донбассе, а также перспективы расширения военно-технического сотрудничества.

Кэмерон сообщил, что Великобритания готова финансово поддержать Украину в рамках программы в один миллиард фунтов стерлингов, которые она выделяет для гуманитарной помощи ООН.