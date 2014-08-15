На закрытии межбанка гривня укрепилась до 13,15 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3585/0,3701, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3637/0,3683. К закрытию торгов цены понизились 0,3614/0,3660.

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3360/1,3390.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 17,3740/17,6475, к 12:00 цены ушли вверх 17,5325/17,7370. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH опустились 17,3972/17,6020.