Баланс недели: санкции приняты, гривня падает, ГТС ищут инвестора

Минувшая неделя запомнится сразу несколькими знаковыми событиями и громким скандалом. «Историческим» стало принятие Радой правительственных законопроектов о санкциях и привлечении инвесторов к модернизации и эксплуатации газотранспортной системы Украины.

Скандалом недели стала история с российским «гуманитарным конвоем» жителям востока Украины, когда 300 загруженных наполовину «КамАЗов» три дня путешествовали по российским просторам, прежде чем власти РФ согласились передать груз на оформление Международному комитету Красного креста и украинским таможенникам. Украина при этом российский груз не ждала и не заказывала. Она отправила свой: на минувшей неделе из Киева, Днепропетровска и Харькова в помощь жителям Луганской и Донецкой областей было доставлено около 800 тонн продовольствия, лекарств и предметов первой необходимости.

Договоренностью недели стало решение Еврокомиссии провести трехсторонние консультации с участием первых лиц ЕС, Украины и России относительно имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Как ожидается, формат переговоров позволит провести двухстороннюю встречу президентов Порошенко и Путина.

Террористов – к ответу

На минувшей неделе Верховная Рада, впервые в истории независимой Украины, приняла закон о санкциях, разработанный Кабинетом министров. Правда, сделала она это в два приема. Во вторник документ проголосовали в первом чтении, в четверг – во втором, с учетом поправок от парламентариев. Комментируя итог голосования, Яценюк отметил, что отныне Украина может себя защищать - так, как это делают страны ЕС и Большой восьмерки. «Санкции применяются против иностранных государств, иностранных компаний, иностранных граждан и другой нечисти, которая не дает Украине жить», - резюмировал глава правительства, обратив внимание на то, что на текущий момент основным объектом применения санкций станет РФ и российские компании.

Механизм применения санкций прост: окончательное решение принимает Совет национальной безопасности и обороны по представлению президента или Кабинета министров. Поводов к применению санкций немного, но они существенны. Это - преступления против целостности Украины и украинских граждан, включая угрозу национальным интересам и национальной безопасности Украины, нарушение ряда договоров и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, не выполнение решений и регламентов Совета Европейского Союза и факты нарушений Всеобщей декларации прав человека и Устава ООН. А вот перечень санкционных мер довольно широк. Более 20 его пунктов включают, в частности, замораживание активов, запрет любых финансовых операций и операций на фондовом рынке со странами и компаниями – пособниками терроризму, запрет на въезд отдельным гражданам, подозреваемым в пособничестве терроризму, а также экспроприацию имущества компаний и граждан, подозреваемых в преступлениях против Украины.

Из перечня были изъяты наиболее спорные пункты - о запрете предоставления услуг почтовой связи, запрете или ограничении теле- и радиотрансляций, а также о запрете деятельности СМИ, пропагандирующих терроризм и сепаратизм. «Мы считаем, что такие решения могут приниматься исключительно судами Украины в соответствии с законами и Конституцией», - прокомментировал поправки Яценюк.

Нормы о санкциях в отношении какого-либо транзита через Украину, в том числе газа и нефти, - в законе остались нетронутыми. Теперь правительство может ограничить транзит российского газа по украинской ГТС, применив санкции в отношении «Газпрома» как главного транзитера топлива. Но применит ли – вопрос открытый. В комментарии УНИАН министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан не дал однозначного ответа на вопрос о том, будет ли Минэнергоугля подавать на рассмотрение Кабмина и затем СНБО санкционное ходатайство в отношении российского монополиста.

Между тем, санкции в отношении другого транзита – авиационного – уже в действии. В четверг Государственная авиационная служба Украины ввела специальный режим транзитных полетов для российских авиакомпаний «Трансаэро» и «Аэрофлот». Отныне каждый их транзитный рейс должен иметь разрешение Госавиаслужбы.

ГТС – в хорошие руки

Также в четверг парламент принял закон о привлечении иностранных инвесторов к модернизации и эксплуатации газотранспортной системы Украины. Представляя документ, обсуждаемый в стенах парламента во втором чтении, премьер Яценюк подчеркивал: собственно ГТС и газовые хранилища останутся в 100%-ной собственности государства, компания – оператор ГТС - также на 51% будет принадлежать Украине. Инвесторов выберут на публичном конкурсе в присутствии депутатов Верховной Рады. Участвовать в конкурсе смогут только сертифицированные компании из ЕС и США с прозрачной структурой собственности. И, выиграв конкурс, инвесторы не смогут «втихую» изменить собственников без разрешения украинской стороны. «Мотивация понятна: выигрывает компания-резидент ЕС, а через некоторое время изменится структура собственности и под маркой ЕС это может быть собственность страны-агрессора», - пояснил Яценюк, добавив, что компания, которая выиграет конкурс, должна будет каждые 5 лет отчитываться о своей работе перед парламентом Украины.

Потенциальных участников конкурса найдет «Нафтогаз», соответствующие переговоры госхолдинг намерен начать уже в ближайшее время. «Украинская ГТС останется в государственной собственности. При этом все бизнес-процессы будут построены по европейским стандартам. Это сделает украинскую систему транспортировки газа прозрачной и понятной западным партнерам», - прокомментировал ситуацию глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его мнению, в сложившихся обстоятельствах «это - единственный действенный путь для защиты энергетических интересов нашего государства».

Сдерживание гривни

Главным финансовым событием недели стал очередной рекорд падения курса национальной валюты. Во вторник доллар подорожал до 13,65 грн. Верховная Рада тут же вызвала главу Нацбанка Валерию Гонтареву для объяснений. Причинами резкой девальвации валюты Гонтарева назвала непрекращающиеся военные действия и вызванная этим паника на рынке, в том числе среди банкиров. Дополнительными негативными факторами, по ее мнению, стали разбалансированность макропоказателей экономики Украины и ожидание введения санкций в отношении российских компаний. Временным «лекарством», как заверила глава НБУ, могут быть административные меры регулятора.

«Национальный банк будет делать все возможное, чтобы стабилизировать курс на его сбалансированном уровне. Поэтому, если рыночные механизмы, которыми сегодня оперирует Национальный банк, не сработают, то НБУ предложит рынку довольно жесткие административные меры на время проведения антитеррористической операции. Но я как глава Национального банка искренне поддерживаю рыночные методы», - заявила Гонтарева с трибуны парламента. При этом она пообещала, что любые действия Нацбанка будут прогнозируемыми и согласованными с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом.

«Первой ласточкой» таких мер стало письмо, разосланное от имени НБУ участникам валютного рынка. Всем украинским банкам предписано теперь проводить сделки купли-продажи валюты строго в первой половине дня.

Вряд ли эта мера стала единственной «успокоившей» рынок, но по факту валютные котировки четверга и пятницы не поднимались выше 13,50 грн за доллар.

Торговое сальдо растет, инвестиции - падают

Противоречивые макроэкономические показатели зафиксировал Госстат страны. С одной стороны, мы получили позитивное сальдо внешней торговли товарами по итогам первого полугодия 2014 года. Оно составило 570 млн долл. Для сравнения, год назад баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом почти в 4 млрд долл. Но с другой стороны, достигнутый «позитив» обусловлен не ростом экспорта, а падением импорта - прежде всего газа. Общий показатель падения импорта за полгода составил почти 18% (28 млрд грн).

Падение экспорта составило 5,2%. Несколько изменилась и география поставок украинских товаров. Список из 206 стран-импортеров теперь возглавляют Египет, государства ЕС и Китай. Экспорт товаров в Россию, некогда ключевую страну – торгового партнера, сократился более чем на 23%.

Также в Госстате подсчитали объем прямых иностранных инвестиций за первое полугодие. По данным статистиков, он снизился на 12% за счет девальвации гривни, и на 1 июля составил немногим более 50 млрд грн. Это почти на 7 млрд грн меньше аналогичного показателя 2013 года. Основными инвесторами в Украину по-прежнему значатся Кипр и государства ЕС, включая Германию, Нидерланды, Австрию и Великобританию. Порядка трети всех инвестиций в первом полугодии направлялись в промышленность.

Но на фоне общего негатива, есть и положительные моменты. На минувшей неделе в Киеве окончательно разобрали палаточный городок на Майдане Независимости и убрали новогоднюю «елку». И не беда, что сделали это только в августе - аккурат к 23-ей годовщине Независимости Украины, которую мы отметим на следующей неделе. Столица возвращается к нормальной жизни, снова приобретает черты большого европейского города. Мирного и красивого. Даже на фоне войны у восточных границ страны.

Олеся Сафронова (УНИАН)