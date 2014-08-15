Минфин считает обоснованными претензии Украины на имущество бывшего СССР

Министерство финансов Украины считает обоснованными претензии Украины на активы бывшего СССР, и рассчитывает на помощь западных партнеров в этой вопросе, заявил журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Основной спорный момент в том, чтобы вернуть себе активы, которые отошли России после развала СССР. Здесь мы должны предъявить претензии. Вы знаете, что Украина – единственное государство, которое не ратифицировало так называемый «нулевой вариант». Таким образом, у нас есть двери, в которые, как говорят наши юристы, мы можем зайти и спросить: а давайте еще раз посчитаем, какой долг вам списал Парижский клуб, и о том, что за этот долг вы фактически забрали помещения всех посольств, все имущество за границей», - сказал Шлапак.

Он отметил, что процесс поиска таких активов будет непростым. «Будет трудно, но мы надеемся, что западные партнеры нас поддержат», - сказал Шлапак.

Ранее Кабинет министров Украины утвердил положение о межведомственной группе по вопросам изучения возможных путей защиты интересов Украины в процессе раздела имущества бывшего СССР. Согласно опубликованному правительственному постановлению, группа является временным консультационным органов, а его работу курирует Министерство иностранных дел.

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Задачи группы – обрабатывать существующие межправительственные договоры и материалы на предмет правопреемственности и распределения внешнего долга и активов бывшего СССР и подавать на рассмотрение Кабмина свои разработки.

Комментируя правительственное решение, министр Кабинета министров Остап Семерак ранее отмечал, что впервые за все годы независимости правительство системно подошло к решению вопросов правопреемственности долгов СССР. По его словам, будет проведена инвентаризация всего, что может принадлежать Украине, и Украина заберет все активы, которые ей принадлежат, но до сих пор не возвращены. Семерак также отметил, что речь идет о претензиях как к России, как правопреемнице СССР, так и к другим странам, в том числе странам СНГ.