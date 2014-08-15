Система спецсчетов НДС начнет работать не ранее 2015 года

Система специальных счетов по налогу на добавленную стоимость, предусмотренная правительственной концепцией налоговой реформы, начнет работу с начала 2015 года, если к этому времени она будет существенно переработана.

Об этом в комментарии УНИАН заявила народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Оксана Продан.

«Мы отсрочили эту норму и договорились с правительством отработать эту систему. То, что подало правительство, абсолютно не упрощает администрирование, хотя в концепции налоговой реформы заявлено такое упрощение», - заявила Продан.

По ее словам, Рада приняла закон, предусматривающий введении спецсчетов по НДС, не дожидаясь доработки системы, из-за необходимости принятия срочных изменений в бюджет.

Депутат также сообщила, что премьер-министр Арсений Яценюк поддержал необходимость переработки этой системы до ее вступление в силу.

«Систему спецсчетов по НДС вставили в изменения в бюджет и налоговый кодекс под этот бюджет на финансирование АТО. Мы не могли не проголосовать, но мы отсрочили эту норму и договорились с премьером отработать эту систему», - сказала депутат.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 31 июля приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, в частности, предусмотрено создание специальных счетов для администрирования налога на добавленную стоимость.

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что необходимо ввести специальные счета по НДС для ликвидации "налоговых ям", которые все еще существуют в Украине.

По словам главы Государственной фискальной службы Игоря Билоуса, новый метод администрирования предусматривает создание виртуального банка, в частности МФО, на базе Национального банка Украины, и полноценную ежедневную клиринговую систему.