В Германии считают, что Россия не сможет долго выдержать собственное эмбарго

Согласно оценке федерального министра сельского хозяйства Кристиана Шмидта, Россия не сможет долго выдержать собственное эмбарго на импорт сельхозпродукции из стран Евросоюза, пишет DW.

"В России уровень самообеспечения продуктами земледелия не превышает 60 процентов. К примеру, решить вопрос нехватки молочной продукции страна в одиночку не в состоянии", - заявил министр в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 17 августа.

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Шмидт полагает, что ЕС не должен драматизировать ситуацию с российским эмбарго, которое, по его мнению, будет иметь "весьма ограниченное влияние" на европейский сельскохозяйственный рынок. "Преждевременными" считает немецкий министр и требования компенсаций производителям сельхозпродукции, призывая к сдержанности в этом вопросе. Хотя в случае возникновения реальных угроз существованию отрасли, полагает Шмидт, помощь, конечно, необходимо оказывать.

В начале сентября аграрные министры стран ЕС обсудят сложившуюся ситуацию. К этому времени Еврокомиссия сможет подготовить данные, касающиеся долгосрочных перспектив по экспорту сельхозпродукции.